Comisión Nacional Antimonopolio investiga al futbol mexicano

El futbol mexicano está bajo la lupa de la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA). La Autoridad Investigadora del organismo anunció el inicio formal de una investigación de oficio por posibles prácticas monopólicas dentro del mercado del futbol profesional en México.

El procedimiento comenzó después de varios meses de seguimiento a información pública, noticias y señalamientos realizados por aficionados sobre posibles conductas anticompetitivas. Tras analizar distintos acontecimientos registrados recientemente, la autoridad consideró que existen elementos suficientes para abrir una investigacióny determinar si se ha abusado de una posición de poder en el mercado.

La CNA precisó que el expediente se concentra en posibles prácticas monopólicas relativas, es decir, conductas que eventualmente podrían utilizar una posición de poder para limitar, desplazar o afectar la competencia.

Sin embargo, el arranque de la investigación no significa que ya se haya comprobado una irregularidad ni que exista un responsable señalado. La autoridad deberá realizar el procedimiento correspondiente para reunir elementos y determinar si efectivamente hubo una conducta contraria a la competencia económica.

La relevancia del caso también está relacionada con el enorme peso que tiene el futbol en la economía mexicana. De acuerdo con información de fuentes públicas citada por la propia autoridad, México es uno de los países con mayor número de aficionados al futbol en el mundo y cada fin de semana cerca de 250 mil personas se movilizan alrededor de esta actividad.

El impacto económico también es considerable. La industria del futbol habría generado más de 52 mil millones de pesos durante 2024 y representa aproximadamente 150 mil empleos al año. Además, la final de la Copa del Mundo 2026 alcanzó una audiencia estimada superior a los 30.5 millones de personas solamente en México.

Por ello, la investigación trasciende lo deportivo y coloca bajo análisis un mercado que involucra clubes, aficionados, derechos, servicios y distintas actividades económicas relacionadas con el futbol profesional.

Ahora corresponderá a la Autoridad Investigadora determinar si los indicios encontrados durante su análisis inicial son suficientes para acreditar alguna conducta anticompetitiva. En caso de que posteriormente se confirme la responsabilidad de algún agente económico, el Pleno de la CNA podría imponer sanciones de hasta 10 por ciento de sus ingresos anuales, además de ordenar modificaciones para corregir o eliminar la práctica considerada anticompetitiva.

El futbol mexicano enfrenta una investigación, no una sentencia. La CNA deberá esclarecer si detrás de las conductas que puso bajo la lupa existe realmente una afectación a la competencia.