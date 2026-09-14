Cambios en el GP de Azerbaiyán presagian la cancelación de Qatar y Abu Dhabi en la F1

La Fórmula 2, la categoría antesala de la Fórmula 1, ha informado de un cambio de programa para el Gran Premio de Azerbaiyán, la siguiente fecha del calendario, con modificaciones que hacen suponer que los Grandes Premios de Qatar y Abu Dhabi parecen ya descartados para el cierre de la temporada 2026.

La decisión de adelantar la carrera estelar de F1 del domingo al sábado —para evitar coincidencias con el Día del Recuerdo en Azerbaiyán el 27 de septiembre— vino acompañada de un cambio en el programa de la F2 que disputará un formato de tres carreras: dos sesiones de calificación el viernes, una carrera sprint el sábado y dos carreras largas el domingo.

Si bien el CEO de la F2, Bruno Michel, justificó la medida por el espacio libre en el cronograma de Bakú, la decisión de maximizar los puntos disponibles en esta fecha cobra un sentido estratégico mucho más profundo al observar el panorama geopolítico global. Este mismo formato ya se utilizó en Madrid en la Fórmula 3 dada la cancelación al inicio de la temporada de Bahréin.

Qatar y Abu Dhabi se encuentran en duda dentro del calendario de la Fórmula 1 ante los conflictos en el Medio Oriente entre Irán, Israel y los Estados Unidos. Liberty Media, dueña de los derechos comerciales de la máxima categoría, sigue analizando los planes para el resto del 2026 y todo indica que la decisión va encaminada a cancelar esas dos carreras como ya sucedió con Bahréin y Arabia Saudita.

La acumulación atípica de puntos en Azerbaiyán funcionaría como un "colchón" deportivo decisivo para la F2 en caso de que las últimas dos fechas del año deban suspenderse definitivamente sin dejar margen de maniobra.

La carrera en Bahréin ha logrado “rescatarse” de forma parcial. Los promotores de la competencia han aceptado financiar el Gran Premio de Bahréin que se disputará en Malasia posterior a Azerbaiyán.

Por contrato, la F1 debe realizar al menos 22 carreras en el calendario por lo que Italia surge como sede para la última cita del año, a espera de la confirmación, ante la crisis en el Medio Oriente.