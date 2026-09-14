¡Furia olímpica! Campeonas estallan contra Sydney Sweeney por sexualizar el deporte femenino
Figuras mundiales arremeten contra el comercial nudista de la plataforma de apuestas Novig, calificándolo como un grave retroceso e insulto
Numerosas deportistas de alto nivel y campeonas olímpicas han alzado la voz a nivel internacional para denunciar enérgicamente la "sexualización" del deporte femenino. Esto tras la difusión de una controvertida campaña publicitaria de la plataforma de apuestas Novig, protagonizada por la actriz estadounidense Sydney Sweeney, en la cual aparece completamente desnuda simulando practicar diversas disciplinas.
La campaña, lanzada oficialmente el pasado viernes, desató una andanada de críticas inmediatas en las plataformas digitales. La protagonista de Euphoria participa en el proyecto no solo como el rostro visible, sino también como socia estratégica y accionista de la empresa, lo que incrementó el malestar de la comunidad deportiva.
En el comercial de 58 segundos de duración, la actriz posa sin ropa junto a diversos accesorios deportivos —como guantes de boxeo, balones de fútbol, raquetas y palos de golf— para promocionar un mercado de predicciones enfocado "solo en el deporte".
La indignación de las campeonas olímpicas ante Novig
La respuesta de las atletas de élite en redes sociales y medios de comunicación no se hizo esperar, rechazando de forma categórica el uso del cuerpo femenino como gancho comercial para vender deporte:
- Ariarne Titmus (Cuádruple campeona olímpica de natación): La estrella australiana se declaró "furiosa" y calificó el comercial como una patada en la cara. "No solo es una afrenta para todas las mujeres que han dedicado su vida a perfeccionar su arte, sino también para quienes aprecian el deporte por lo que realmente es: excelencia, entrega y unidad. Hay una gran diferencia entre lucir sexy por hacer deporte, a usar el sexo para vender deporte", sentenció en Instagram.
- Brianna Throssell (Medallista de oro en Tokio 2021): La nadadora publicó videos entrenando en piscinas de competición bajo la consiga directa: "¡Así es como realmente se ven las mujeres en el deporte, Sydney Sweeney!"
- Gabby Thomas (Campeona olímpica de 200m): La velocista estadounidense amplificó de inmediato los mensajes de protesta de sus colegas.
- Amy Hunt (Cuádruple campeona de Europa): Tras competir el domingo en Budapest en el Ultimate Championship, la velocista británica declaró firmemente en la zona mixta: "¡Sydney Sweeney, así es como es el deporte femenino!"
- Mathilde Tily (Triatleta francesa): Calificó el comercial de "repugnante" y recordó que las atletas todavía luchan diariamente por el mismo reconocimiento y primas salariales que los varones.