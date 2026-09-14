¡Furia olímpica! Campeonas estallan contra Sydney Sweeney por sexualizar el deporte femenino

Numerosas deportistas de alto nivel y campeonas olímpicas han alzado la voz a nivel internacional para denunciar enérgicamente la "sexualización" del deporte femenino. Esto tras la difusión de una controvertida campaña publicitaria de la plataforma de apuestas Novig, protagonizada por la actriz estadounidense Sydney Sweeney, en la cual aparece completamente desnuda simulando practicar diversas disciplinas.

La campaña, lanzada oficialmente el pasado viernes, desató una andanada de críticas inmediatas en las plataformas digitales. La protagonista de Euphoria participa en el proyecto no solo como el rostro visible, sino también como socia estratégica y accionista de la empresa, lo que incrementó el malestar de la comunidad deportiva.

En el comercial de 58 segundos de duración, la actriz posa sin ropa junto a diversos accesorios deportivos —como guantes de boxeo, balones de fútbol, raquetas y palos de golf— para promocionar un mercado de predicciones enfocado "solo en el deporte".

La indignación de las campeonas olímpicas ante Novig

La respuesta de las atletas de élite en redes sociales y medios de comunicación no se hizo esperar, rechazando de forma categórica el uso del cuerpo femenino como gancho comercial para vender deporte: