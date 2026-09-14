España ya tiene fecha para su primera convocatoria tras ganar el Mundial 2026

La Selección de España volverá a la actividad internacional después de conquistar el Mundial 2026 y conseguir la segunda estrella de su historia. El equipo dirigido por Luis de la Fuente afrontará ahora un nuevo reto en la Nations League 2026-2027, donde compartirá grupo con Croacia, Inglaterra y República Checa.

La primera convocatoria de España después del histórico campeonato mundial se dará a conocer el viernes 18 de septiembre. La lista marcará oficialmente el regreso de La Roja a la competición y permitirá conocer qué futbolistas continuarán en el proyecto de Luis de la Fuente tras la conquista del título.

España disputará cuatro partidos durante esta primera ventana internacional. El debut será ante Inglaterra en Wembley el 26 de septiembre. Tres días después, el 29 de septiembre, La Roja recibirá a Croacia en Sevilla.

El calendario continuará el 3 de octubre, cuando España se mida con República Checa en Oviedo, antes de cerrar esta primera etapa de la Nations League con una nueva visita a Croacia, esta vez para enfrentarse a la selección balcánica en el estadio Split el 6 de octubre.

¿Qué campeones del mundo estarán en la convocatoria de España?

No todos los futbolistas que levantaron la Copa del Mundo estarán disponibles para esta nueva etapa. De los 26 jugadores que formaron parte del plantel campeón, Marcos Llorente no será convocado después de anunciar su retiro de la Selección Española, mientras que Borja Iglesias se encuentra lesionado.

De esta manera, Luis de la Fuente comenzará una nueva etapa al frente de una España que llegará a la Nations League como bicampeona del mundo. El objetivo será mantener el nivel mostrado durante el Mundial 2026 y comenzar con el pie derecho la defensa de su protagonismo en el futbol internacional.