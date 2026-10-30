Roscoe, el perro de Lewis Hamilton, presente en la ofrenda del GP de México

La tradición del Día de Muertos en México siempre ha sido una de las más emblemáticas a nivel mundial y, dentro de la Fórmula 1, no es la excepción. En el Autódromo Hermanos Rodríguez se instaló la tradicional ofrenda para recordar a las distintas personalidades más destacadas de la categoría, como Roscoe.

El bulldog inglés, que acompañó durante 12 años al siete veces campeón del mundo, tiene un espacio especial dentro de la instalación. Su presencia representa un homenaje al inseparable compañero del actual piloto de Ferrari, quien falleció el 28 de septiembre de 2025.

Roscoe se convirtió en uno de los perros más conocidos dentro del paddock de la Fórmula 1 debido a sus constantes apariciones en distintos circuitos y a la cercanía que mantenía con Hamilton. Su muerte generó numerosas muestras de cariño entre los aficionados y los integrantes de la categoría.

Los hermanos Rodríguez y Moisés Solana también tienen su ofrenda

Distintas ofrendas en el Autódromo Hermanos Rodríguez también cuentan con la presencia de tres pilares históricos en la formación del automovilismo deportivo en México. La primera de ellas rinde homenaje a Pedro Rodríguez, quien fue ganador de dos carreras en la categoría y se consagró como un referente mexicano a nivel mundial.

Pedro y Ricardo Rodríguez fueron los pioneros mexicanos en la Fórmula 1. Fotografia tomada por Eduardo Olmos

Por otro lado, Ricardo Rodríguez también cuenta con un homenaje especial, pues durante su época, en los años sesenta, fue el piloto más joven en debutar en la categoría, con 19 años de edad. En aquel entonces, corrió con Ferrari. Sin embargo, un año más tarde, en 1962, sufrió un accidente en la peraltada del circuito Magdalena Mixhuca durante la FP1 del GP de México y perdió la vida.

Pedro y Ricardo Rodríguez fueron los pioneros mexicanos en la Fórmula 1. Pedro y Ricardo Rodríguez fueron los pioneros mexicanos en la Fórmula 1.

De igual manera, Moisés Solana permanece en la memoria colectiva mexicana, pues disputó ocho grandes premios en cinco años en la Fórmula 1, corriendo para Lotus, Cooper, BRM y Centro Sud. Asimismo, la serie de curvas al final de la recta principal del trazado mexicano lleva por nombre "Complejo Moisés Solana".