Lewis Hamilton recuerda a Roscoe a un año de su muerte: “Ha sido duro”

El piloto de la escudería Ferrari, Lewis Hamilton, conmemoró el primer aniversario luctuoso de Roscoe, su emblemático bulldog inglés y compañero de vida durante más de una década. A través de un mensaje en sus redes sociales, el siete veces campeón del mundo de la Fórmula 1 expresó la complejidad de afrontar este periodo sin su mascota, una figura sumamente reconocida dentro del 'paddock'.

El emotivo mensaje de Hamilton a su mejor amigo

Ha pasado un año desde el fallecimiento de Roscoe. Estar sin mi mejor amigo ha sido duro y no pasa un solo día en el que no desee que estuviera conmigo", manifestó el británico en su publicación.

El piloto detalló el proceso de duelo actual, compartiendo con sus seguidores cómo recuerda los momentos vividos:

Hoy estoy viendo estas fotos y videos, riendo y sonriendo mucho al recordar esos momentos", añadió.

Cronología de Roscoe en la F1:

2013: Adoptado por Hamilton durante su primera etapa en Mercedes.

2020: Fallecimiento de Coco, la otra mascota del piloto británico.

Septiembre de 2025: Deceso de Roscoe a causa de una neumonía.

Septiembre de 2026: Primer aniversario luctuoso.

Una figura icónica en los Grandes Premios

Hamilton adoptó a Roscoe en 2013 coincidiendo con su llegada al equipo Mercedes. A partir de ese momento se convirtió en un asistente recurrente a los Grandes Premios de la máxima categoría, obteniendo pases oficiales para los circuitos y ganando una base de seguidores propia en plataformas digitales.

El deceso del bulldog inglés ocurrió en septiembre de 2025 tras presentar complicaciones por un cuadro severo de neumonía. Tras varios días de hospitalización veterinaria, el piloto tomó la decisión de evitar el sufrimiento prolongado de su mascota, un evento que calificó en su momento como una de las experiencias más difíciles de su vida personal. En 2020, Hamilton ya había sufrido la pérdida de Coco, su otra perra de la misma raza.

El respaldo de la comunidad de la Fórmula 1

La publicación del conductor de Maranello propició diversas reacciones de solidaridad dentro de la comunidad del deporte motor. Instituciones como la Fórmula 1, la propia escudería Ferrari y diversos miembros del circuito internacional expresaron sus condolencias institucionales, validando el impacto que el animal doméstico poseía como un elemento tradicional en el entorno de las carreras.