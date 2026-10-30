México apapacha al piloto de F1 George Russell al ritmo de El Rey

El GP de México destaca por su cultura, por su historia, pero, sobre todo, por la atmósfera en la que los aficionados mexicanos envuelven a la categoría reina del automovilismo deportivo. En esta ocasión, el arropado fue George Russell, quien recibió una serenata a las afueras de su hotel.

Al ritmo de El Rey, de Vicente Fernández, el piloto de Mercedes conoció una nueva faceta de la cultura mexicana: la serenata. Si bien esta se utiliza para cortejar, también suele aplicarse para dar bienvenidas afectivas, como en este caso le tocó a Russell.

Mientras el mariachi tocaba, la afición cantaba y la sorpresa no pasó desapercibida para el británico, quien salió del hotel con una sonrisa en el rostro para atender a los seguidores y agradecer el gesto de cariño que tuvo la multitud. El momento quedó registrado en video y rápidamente llamó la atención por la peculiar bienvenida que recibió George Russell durante su visita a la capital mexicana para la recta final del campeonato.

Asimismo, el piloto de Mercedes aprovechó el momento para grabar un video en el que quedó registrado el ambiente que se vivió a su alrededor, con la afición mexicana como protagonista. Russell quiso compartir la calidez con la que fue recibido por los seguidores, quienes no dejaron de mostrarle su apoyo y entusiasmo durante su estancia en el país.

De igual manera, el británico se tomó el tiempo para acercarse a los aficionados, firmar gorras y distintos artículos que le extendieron, además de corresponder a las muestras de cariño de quienes se dieron cita para recibirlo en el marco del Gran Premio de México.

Horarios para ver a George Russell durante el GP de México

El piloto británico no participará en la FP1 del viernes en el Autódromo Hermanos Rodríguez, pues su asiento será utilizado por el piloto reserva de Mercedes, Frederik Vesti, con el objetivo de cumplir la regla de novatos de la FIA.

FP2: Viernes 30 de octubre / 16:00 horas.

FP3: Sábado 31 de octubre / 11:30 horas.

Calificación: Sábado 31 de octubre / 15:00 horas.