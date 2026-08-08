Romina Hinojosa tuvo su mejor Etapa del Tour Femenino; asciende lugares

Romina Hinojosa, ciclista mexicana y novia de Isaac del Toro, tuvo su mejor Etapa en lo que va del Tour de Francia Femenino 2026, después de finalizar en el lugar 42 en el recorrido de este sábado 8 de agosto, que inició en Sisteron y finalizó en Nice, un recorrido de 171.9 kilómetros.

La ciclista mexicana es una de las tres corredoras que “sobreviven” en el equipo Lotto-Intermarche, ante las bajas de varias compañeras.

La Etapa 8 del Tour de Francia Femenino se corrió de Sisteron y finalizó en Nice, un recorrido de 171.9 kilómetros AFP

Romina Hinojosa fue la mejor ubicada de su equipo en la Etapa 8 del Tour de Francia Femenino. La alemana Linda Riedmann finalizó en el lugar 47, mientras que la belga Sandrine Tas terminó en el sitio 93.

Este domingo termina el Tour de Francia Femenino 2026 AFP

Este resultado le benefició a la novia de Isaac del Toro, debido a que ascendió lugares en la Clasificación general del Tour de Francia Femenino 2026, al pasar del sitio 127 al 121.

Para Romina Hinojosa ya logró uno de los objetivos que se propuso, debido a que se fijó llegar a Nice en su primera experiencia en el Tour.

Por su parte Demi Vollering ganó la penúltima etapa y le quitó el “maillot” amarillo a la polaca Kasia Niewiadoma. Además, le sacó una ventaja de ocho segundos en la Clasificación general. En tercer lugar se encuentra la suiza Marlen Reusser, a +1:12 de la líder.

Este domingo termina el Tour de Francia Femenino, con salida y meta en Nice, un recorrido de 99.2 kilómetros.

RESULTADOS DE ROMINA HINOJOSA EN EL TOUR DE FRANCIA FEMENINO 2026: