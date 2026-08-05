No frenan a la mexicana Romina Hinojosa: sólo quedan tres ciclistas en su equipo

La ciclista mexicana, Romina Hinojosa, se muestra optimista con la situación que padece su equipo, cuando sólo quedan tres corredoras en el Lotto-Intermarché en el actual Tour de Francia Femenino 2026. La tamaulipeca reafirma su sonrisa y se traza el objetivo de llegar a Nice, el próximo 9 de agosto.

“Ha sido una experiencia de mucho aprendizaje, muchos buenos momentos y también duros. Hemos perdido unas compañeras, pero eso no nos detiene, seguimos con una sonrisa y estamos listas las tres que quedamos para llegar a Nice”, mencionó la mexicana en una entrevista para Eurosport.

La novia de Isaac del Toro es una de las tres ciclistas que quedan en su equipo, ante las bajas de Dina Boels, Elisabeth Ebras, Marieke Meert y Sterre Vervloet.

En el Tour de Francia 2026, Romina Hinojosa se ubica en el lugar 135 de la Clasificación General y se congratula de que sea una fuente de inspiración para nuevas generaciones,

“Me encanta ver cada vez mujeres sumándose al ciclismo y en lo personal me encanta ver cuando mexicanas se acercan a mí y me dicen que soy una fuente de inspiración y me llena mucho el corazón, porque para eso realmente estoy.

Lo puedo hacer mejor en un futuro con mejor preparación, pero el hecho de estar aquí y que me vean es un paso adelante al decir ‘guau, también puedo estar ahí’. Para mí estar aquí es un sueño y espero hacerlo mejor todos los días y prepararme mejor”, indicó.