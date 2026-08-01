Monterrey le arruina el debut a Hernán Crespo en la Liga MX

El Monterrey siguió con su buena racha sobre el Atlas al ganarles 0-2 para sumar 12 partidos sin perder y, de paso, le quitó el invicto en el debut de Hernán Crespo. Los rojinegros sufrieron la lesión de Jorge Sánchez y se quedaron con 9 jugadores tras las expulsiones de Luis De Barros al 72’ y Milton Valenzuela al 90+5, duelo de la jornada 3 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX que se jugó en el Estadio Jalisco.

Antes del inicio del encuentro, los amigos y ahora rivales Matías Almeyda y Hernán Crespo se fundieron en un emotivo abrazo. El Monterrey tuvo mayor posesión del balón y antes del gol, generó varias llegadas de peligro en el primer tiempo.

Diego Rossi abrió el marcador al 28' Mexsport

Orbelín Pineda se quitó la marca de Jorge Sánchez y mandó un derechazo que pasó a centímetros del poste vigilado por Camilo Vargas al 21’.

Monterrey avisó de nueva cuenta. Lucas Ocampo recortó a un rival y después mandó un derechazo que pasó cerca del poste al 26’.

En la siguiente jugada, los Rayados no perdonaron y aprovecharon la tibia marca del Atlas por el lado izquierdo, para que después Diego Rossi mandara el balón al fondo al 28’.

Atlas reclamó un penal por una supuesta mano en el área. Ryan Mmaee mandó un remate que pegó de rebote en el brazo de Orbelín Pineda, los rojinegros exigieron la pena máxima, pero el árbitro Jorge Camacho no lo concedió al 37’.

En una mala noticia para los rojinegros, en un esprint para recuperar su posición defensiva, Jorge Sánchez se frenó y de inmediato pidió su cambio. El seleccionado mexicano salió en el “carrito de las desgracias”.

Jorge Sánchez salió lesionado en el primer tiempo del Atlas - Monterrey Mexsport

Para el segundo tiempo, Atlas comenzó con otro semblante, tuvo mayor de posesión y estuvo cerca de empatar al 66’. Ryan Mmaee hizo un recorte para mandar un disparo cruzado que se fue a un costado.

El hombre clave de Atlas se fue expulsado tras la revisión del VAR al minuto 72. Luis De Barros, originario de Praia, Cabo Verde, vio la roja por una entrada sobre Orbelín Pineda en medio campo. “Hace una entrada de juego brusco grave”, señaló el árbitro central. El jugador de Monterrey sufrió una herida y salió de cambio.

Carlos Salcedo también se fue expulsado; hubo tres jugadores que vieron la roja Mexsport

La recta final del partido terminó “caliente” con varias entadas fuertes.

En tiempo de compensación, el partido se detuvo para revisar una barrida de Milton Valenzuela sobre Iker Fimbres en el área. El Atlas se quedó con nueve jugadores y se marcó penal. Minutos después, Carlos Salcedo también se fue expulsado por una seña obscena hacia la banca de los rojinegros.

Lucas Ocampos selló el triunfo de Monterrey con un potente disparo que no pudo llegar Camilo Vargas.

Los dirigidos por Matías Almeyda llegaron a seis unidades, mientras que Atlas se quedó con seis puntos.