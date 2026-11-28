El Bayern Múnich siguió con su mal momento y, de paso, se quedó sin su capitán. Joshua Kimmich vio la roja por un jalón de cabello hacia Alexander Rössing-Lelesiit en el minuto 44 del primer tiempo en el duelo contra el Hamburgo en la jornada 11 de la Bundesliga.

Kimmich respondió a una intimidación de Alexander, cuando éste lo empujó. El árbitro no lo dudó y le sacó la roja directa.

El árbitro central le sacó roja directa a Joshua Kimmich Reuters

“Debo disculparme ante mi equipo. Fue algo muy estúpido y no es algo propio de mí”, indicó el capitán del Bayern Múnich en unas declaraciones que dio a la televisora Sky.

Antes de la tarjeta roja, el Bayern Múnich había dominado el partido, pero en la segunda mitad, las cosas cambiaron. Por momentos, los dirigidos por Vincent Kompany jugaron a la defensiva para salvar un punto de su visita.

“Tampoco había tenido ningún rifirrafe con ese jugador en el campo. Me gustaría dar una explicación, pero me cuesta entenderlo”, añadió Joshua Kimmich.

Por su parte, Vincent Kompany evitó algún comentario contra su capitán y se limitó a mencionar que: “En esta fase, en este momento, no hay ninguna posibilidad de que se señale a algún jugador y le haga ese regalo a la opinión pública”.

El Bayern Múnich fue otro en el segundo tiempo tras la expulsión de Joshua Kimmich Reuters

Tras el 0-0 con el Hamburgo, el Bayern Múnich se estancó en 23 puntos, mientras que el Borussia Dortmund es líder con 24 unidades y este domingo podría ampliar su diferencia, cuando reciba al Bayer Leverkusen.

“Teniendo en cuenta la situación actual, que continúen luchando como lo hacen que me alegre de ser su entrenador”, señaló Kompany tras el 0-0 en el Volksparkstadion.