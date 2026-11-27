México vs Argentina, 16vos de final del Mundial Sub-17: hora y canal de TV
México y Argentina se volverán a enfrentar en un Mundial Sub-17, ahora por el pase a los Octavos de final. Consulta el día, hora y canal de TV
Los Dieciseisavos de final del Mundial Sub-17 quedaron definidos, donde México enfrentará a Argentina por el pase a los Octavos de final. El partido se podrá ver por TV abierta en nuestro país.
La Selección Mexicana terminó como líder invicto del sector K con siete unidades y sin recibir gol, mismas que Venezuela, luego del empate 0-0 de este viernes en el cierre de la Fase de Grupos.
Por su parte, Argentina finalizó en el segundo puesto del Grupo C con cuatro unidades, mientras que Australia lideró ese sector con cinco puntos.
En el más reciente encuentro entre México y Argentina, el Tricolor se impuso en penales 5-4 a la Albiceleste tras un empate 2-2 en el tiempo regular, en el Mundial Sub-17 de 2025.
¿CUÁNDO ES EL MÉXICO VS ARGENTINA DEL MUNDIAL SUB-17?
- Lunes 30 de noviembre, a las 9 de la mañana, tiempo de la CDMX.
¿DÓNDE VER EL MÉXICO VS ARGENTINA DEL MUNDIAL SUB-17?
- Canal 9.
- TUDN.
- Vix.
ASÍ QUEDARON LOS DIECISEISAVOS DE FINAL DEL MUNDIAL SUB-17
Lunes 30 de noviembre:
Italia vs. Tayikistán – 6:30 de la mañana.
Croacia vs. Uruguay – 6:30 am.
Brasil vs. Mozambique – 7:00 am.
Bélgica vs. Arabia Saudita – 7:30 am.
República de Irlanda vs. Costa de Marfil – 8:30 am.
México vs. Argentina – 9:00 am.
España vs. Uzbekistán – 9:30 am.
Chile vs. Marruecos – 9:30 am.
Martes 1 de diciembre:
Mali vs. República Dominicana – 6:30 am.
Australia vs. Senegal – 6:30 am.
República de Corea vs. Japón – 7:00 am.
Serbia vs. China – 7:30 am.
Grecia vs. Ecuador – 8:30 am.
Egipto vs. Colombia – 9:00 am.
Francia vs. Uganda – 9:30 am.
Venezuela vs. Algeria – 9:30 am.