Los Dieciseisavos de final del Mundial Sub-17 quedaron definidos, donde México enfrentará a Argentina por el pase a los Octavos de final. El partido se podrá ver por TV abierta en nuestro país.

La Selección Mexicana terminó como líder invicto del sector K con siete unidades y sin recibir gol, mismas que Venezuela, luego del empate 0-0 de este viernes en el cierre de la Fase de Grupos.

México terminó como líder del Grupo K, va invicto y sin recibir gol Mexsport

Por su parte, Argentina finalizó en el segundo puesto del Grupo C con cuatro unidades, mientras que Australia lideró ese sector con cinco puntos.

En el más reciente encuentro entre México y Argentina, el Tricolor se impuso en penales 5-4 a la Albiceleste tras un empate 2-2 en el tiempo regular, en el Mundial Sub-17 de 2025.

¿CUÁNDO ES EL MÉXICO VS ARGENTINA DEL MUNDIAL SUB-17?

Lunes 30 de noviembre, a las 9 de la mañana, tiempo de la CDMX.

¿DÓNDE VER EL MÉXICO VS ARGENTINA DEL MUNDIAL SUB-17?

Canal 9.

TUDN.

Vix.

En su último partido de la Fase de Grupo del Mundial Sub-17, México y Venezuela empataron 0-0 Mexsport

ASÍ QUEDARON LOS DIECISEISAVOS DE FINAL DEL MUNDIAL SUB-17

Lunes 30 de noviembre:

Italia vs. Tayikistán – 6:30 de la mañana.

Croacia vs. Uruguay – 6:30 am.

Brasil vs. Mozambique – 7:00 am.

Bélgica vs. Arabia Saudita – 7:30 am.

República de Irlanda vs. Costa de Marfil – 8:30 am.

México vs. Argentina – 9:00 am.

España vs. Uzbekistán – 9:30 am.

Chile vs. Marruecos – 9:30 am.

Martes 1 de diciembre:

Mali vs. República Dominicana – 6:30 am.

Australia vs. Senegal – 6:30 am.

República de Corea vs. Japón – 7:00 am.

Serbia vs. China – 7:30 am.

Grecia vs. Ecuador – 8:30 am.

Egipto vs. Colombia – 9:00 am.

Francia vs. Uganda – 9:30 am.

Venezuela vs. Algeria – 9:30 am.