Rival del Real Madrid en Playoff de Champions: Las dos opciones de los merengues

La definición de la Fase de Liga en la UEFA Champions League 2025-26 dejó un sabor amargo para el madridismo. Este miércoles, el continente se paralizó para conocer qué escuadras lograban el acceso directo a los Octavos de Final y quiénes tendrían que jugarse la vida en una ronda previa de eliminación. En este escenario, el Real Madrid protagonizó la sorpresa negativa de la jornada al no poder asegurar su estancia entre los mejores ocho del certamen.

Vangelis Pavlidis le marcó de penal al Real Madrid. REUTERS

El equipo, ahora bajo las órdenes de Álvaro Arbeloa, llegó a Portugal con la misión de obtener un resultado positivo ante el Benfica para evitar complicaciones. Sin embargo, la irregularidad volvió a castigar al conjunto español. Pese a que el nivel colectivo mostró una ligera mejoría en encuentros anteriores, el "Coloso de Europa" sufrió un revés histórico al caer 4-2 en territorio luso. Este marcador no solo dolió en lo anímico, sino que los condenó matemáticamente a la zona de Playoff.

LAS ÚNICAS DOS OPCIONES PARA EL EQUIPO DE ARBELOA

Debido al nuevo sistema de competencia de la Champions League, las llaves no se deciden de forma aleatoria entre todos los participantes. Al haber finalizado en la novena posición de la tabla general, el Real Madrid quedó emparejado estadísticamente con los equipos que ocuparon los últimos peldaños de la zona de clasificación.

Actualmente, y considerando que el Inter de Milán se adueñó del décimo puesto, el cuadro merengue solo tiene dos posibles oponentes para la eliminatoria de febrero, de acuerdo con los criterios del sorteo que organizará la UEFA:

Kasper Hogh del Bodo/Glimt celebrando una anotación REUTERS

Bodo/Glimt : El conjunto de Noruega, que finalizó en la vigesimotercera posición.

: El conjunto de Noruega, que finalizó en la vigesimotercera posición. Benfica: Los propios portugueses que, gracias a ese cuarto gol anotado en el último suspiro ante el Madrid, escalaron al lugar veinticuatro.

Esta situación añade un morbo especial, ya que existe una probabilidad real de que el equipo de futbol español deba regresar a Lisboa para buscar una revancha inmediata contra el club que lo mandó a esta instancia.

FECHA DEL SORTEO Y CALENDARIO DE ELIMINACIÓN

La incertidumbre terminará pronto. El sorteo oficial de la UEFA se celebrará este viernes 30 de enero, arrancando a las 5:00 horas (tiempo del Centro de México). En dicho evento se determinarán los cruces definitivos para el Playoff y se trazará el camino restante hacia la final.

Es vital que el cuerpo técnico de Arbeloa trabaje a marchas forzadas, pues los partidos de ida se disputarán el 17 y 18 de febrero, mientras que la vuelta se jugará el 24 y 25 del mismo mes. Solo después de superar esta prueba, el club más ganador del torneo podrá reclamar su lugar en los Octavos de Final y mantener vivo el sueño de la 'Orejona'.