Ricky, el ángel que Mathías Fernández y Cruz Azul ya tiene en el cielo

Mathías Fernández cumplió su promesa y ahora, desde el cielo lo protege Ricky, (Ricardo González Hernández), quien padecía una compleja enfermedad que lamentablemente no logró vencer.

Ambulancia de los deseos fue la organización que pactó la visita de Ricky a las instalaciones de La Noria, Cruz Azul, para poder conocer a los jugadores del primer equipo y a Joel Huiqui, el Director Técnico.

Pero para Mathías el “Toro” Fernández, Ricky tuvo una petición especial, al goleador de la institución le pidió que, en caso de marcar pronto un gol, lo festejara haciendo una letra R con sus manos. La promesa se hizo realidad.

En el duelo ante Toluca, donde La Máquina empató 3-3 ante los Diablos Rojos, el “Toro” marcó dos tantos. Uno de ellos tuvo dedicatoria para Ricky.

Este martes, mediante las redes sociales de la Ambulancia de los deseos, se informó que Ricky perdió la batalla contra la enfermedad. El “Toro” Fernández compartió un conmovedor mensaje al respecto.