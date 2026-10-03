La promesa que el Toro Fernández cumplió a un joven aficionado de Cruz Azul tras su gol ante Toluca

Gabriel “Toro” Fernández marcó dos goles en el empate 3-3 entre Cruz Azul y Toluca, pero uno de sus festejos tuvo un significado especial. El delantero argentino hizo con las manos la letra R, un gesto que había acordado previamente con Ricky, un joven que cumplió su deseo de conocer al equipo celeste.

La historia fue compartida días después por Cruz Azul y Ambulancia de los Deseos, organización que hizo posible el encuentro entre el jugador y el aficionado. Ricky padece una enfermedad delicada que lo ha llevado a recibir cuidados paliativos y había expresado su deseo de convivir con los futbolistas.

A través de la organización, el joven visitó las instalaciones de Cruz Azul. Durante su estancia pudo conocer a los integrantes del equipo y conversar con Fernández, su jugador favorito, quien además le regaló una playera firmada.

Ricky eligió el festejo del Toro Fernández

Durante el encuentro, Ricky le explicó al delantero que uno de sus mayores deseos era conocer a los jugadores de Cruz Azul. También le contó que los médicos le habían informado que no sabían cuánto tiempo de vida le quedaba, motivo por el que decidió pedir como último deseo acudir al entrenamiento del conjunto cementero.

La conversación entre ambos incluyó una petición especial. Ricky le pidió al atacante que le dedicara un gol en su siguiente partido. Fernández aceptó y quiso saber cómo debía realizar el festejo en caso de conseguirlo.

La respuesta fue una señal con las manos para formar la letra R, utilizada en la Lengua de Señas Mexicana. De esa manera, el delantero y el joven acordaron el gesto que identificaría la dedicatoria.

Toro Fernández cumplió su promesa. Jose Luis Melgarejo/Mexsport

Fernández cumplió la promesa ante Toluca

La oportunidad llegó pocos días después, durante el encuentro correspondiente a la jornada 10 del Apertura 2026 entre Cruz Azul y Toluca. Fernández encontró el primero de sus dos goles a pase de Nico Ibáñez.

Después de marcar, el atacante se dirigió hacia una de las esquinas del campo y realizó con las manos la R que había acordado con Ricky. En ese momento, el significado del festejo todavía no era conocido públicamente.

El delantero volvió a marcar durante el partido y terminó con un doblete en el empate 3-3. Sin embargo, fue el primer festejo el que adquirió un significado particular después de que Cruz Azul y Ambulancia de los Deseos revelaran la historia detrás de la celebración.

La publicación permitió conocer que el gesto realizado frente a Toluca no había sido una celebración improvisada, sino el cumplimiento de una promesa hecha durante el encuentro entre Fernández y Ricky.