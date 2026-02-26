Richard Ledezma hace menos al América: “Desde niño amaba a Chivas”

Richard Ledezma tiene bien marcada su lealtad: jugar para las Chivas del Guadalajara y para la Selección Mexicana. El defensa vive el sueño plantado desde niño, incluso ni el América le pasa por la mente, pese al seguimiento que una vez existió por parte de las Águilas.

“Desde niño siempre amaba a las Chivas”, replicó el futbolista de 25 años al ser cuestionado por el eventual interés del América en sus servicios. “No era una decisión difícil (fichar con las Chivas), era algo que me rinde todo el día”.

El lateral derecho tiene raíces mexicanas. Nació en Phoenix, Arizona. Sin embargo, sus inicios en el futbol fueron con las academias del Real Salt Lake y Real Monarchs. Después se aventuró en Europa, con el PSV Sub-19 y una breve estadía con el New York City de la MLS.

Richard Ledezma también tuvo una convocatoria con la selección mayor de Estados Unidos y diversos llamados con las juveniles, aunque su corazón y anhelo, aseguró, han estado con el futbol mexicano.

“Me siento mexicano, con Estados Unidos es igual, pero ayuda que se siente la sangre mexicana. Obviamente tenía en mente jugar con México, cuando veía a Javier en Holanda fue bonito para mí y mi familia”, reveló el defensor de 25 años por el que Femexfut solicitó ante la FIFA su One Time Switch (OTS), en enero pasado.

Para este Clausura 2026 de la Liga MX, Richard Ledezma arribó a las Chivas procedente del PSV, lo que ayudó a ser tomado en cuenta en el proceso de preparación de la Selección rumbo al Mundial 2026.

“Me siento muy bien, tenemos que hacer el trabajo bien en Chivas todavía. Siento que es un orgullo estar aquí, daré el cien todos los días. (En Selección) creo que es seguir como en Chivas”.

Richard Ledezma hoy goza de mayor motivación. Marcó ante Islandia, en la victoria de la Selección Mexicana por 4-0, en Querétaro.

“Contra Islandia presionamos bien en el primer y segundo tiempo, ahí los tuvimos, chances y tuvimos para hacer unos seis goles”, añadió tras su aclamada actuación la noche del miércoles, en el Estadio La Corregidora.