La insólita defenda del expulsado del Real Madrid: "Pensé que nazi era una marca de ginebra"

Tras el escándalo suscitado en el estadio Santiago Bernabéu durante el partido de Champions League entre el Real Madrid y el Benfica, el aficionado que fue captado en video realizando el saludo nazi ha roto el silencio a través de un video de redes sociales.

El hombre, originario de Huelva y que se identifica como "Toni", explicó su comportamiento con una serie de argumentos, algunos que parecen poco creíbles, asegurando incluso que desconocía por completo el significado del fascismo.

En la grabación, el seguidor madridista niega rotundamente pertenecer a cualquier grupo radical o de extrema derecha. Según su versión de los hechos, el gesto que realizó en la grada de animación fue producto de un movimiento carente de connotación política. "Normalmente cuando voy al fútbol hago así, otro día me meto la mano en los huevos... por allí casualmente hice así dos veces (haciendo referencia al saludo nazi)", explicó, intentando minimizar la gravedad de un acto por el cual se enfrenta a una multa que podría alcanzar los 60.000 euros.

Sin embargo, la parte más llamativa de su defensa llegó al intentar demostrar que su vida personal es incompatible con la ideología nazi. El aficionado argumentó que tiene "dos negros adoptados" (Calu y Abdu) y presumió de su relación con personas homosexuales y asegurando que le encanta salir de fiesta con ellos. Además, argumentó que suele travestirse durante la romería de El Rocío: "Me visto de mujer y me pinto los labios. Tengo seis trajes de gitana, ni uno, ni dos, ni tres".

Además, como parte de su defensa señaló que desconocía el significado de los nazis y argumentó ignorancia histórica. "Hasta el día de ayer pensaba que nazi era una marca de ginebra. Dije: 'Este fin de semana que vamos al Rocío, vamos a llevar dos botellas de nazi'", afirmó.

Hacia el final del video, el aficionado confirmó que la directiva del Real Madrid ya ha iniciado los trámites para su expulsión del club asumiendo la sanción como un intento de la institución por calmar el revuelo mediático, afirmando que "a ojos del mundo alguien tiene que pagar".

El fanático terminó pidiendo disculpas públicas, aunque admitió hacerlo por obligación: "Pido disculpas porque no me queda otra, no sé todavía por qué, pero apechugaré con lo que venga".