La delantera de México ante Islandia es completamente Chiva y van 6 rojiblancos de inicio.

Es el momento para los jugadores de las Chivas. Para el partido ante Islandia, de corte amistoso que se juega en Querétaro, el técnico ha decidido dar la oportunidad a seis rojiblancos para que salgan de inicio.

El Vasco llamó a siete jugadores del Club Guadalajara, el equipo líder del futbol mexicano y que bajo la custodia de Gabriel Milito, han vuelto a ser productivos a tal grado de integrar de nuevo como base la selección nacional.

Cierto es que estos jugadores han sido convocados en partidos de bajo relieve, es decir que no son fecha FIFA, sin embargo, su buen funcionamiento ha conseguido que los ojos de México volteen a verlos y se sumen peticiones para que vayan al Mundial.

Los once titulares de México ante Boliva en el último amistoso entre ellos el arquero Rangel y el delantero González. Mexsport

Los jugadores que inician ante Islandia son: Armando González, Efraín Álvarez y el Piojo Roberto Alvarado, es decir, la delantera es completamente rojiblanca. En el actual torneo de Clausura llevan 12 goles, cinco de ellos son de la Hormiga Armando González, uno del Piojo Alvarado y otro de Álvarez.

MEDIOCAMPO Y DEFENSA

En el centro del campo estará Brian Gutiérrez, uno de los jugadores con mayor pundonor en el torneo y que es incansable en el recorrido defensivo y ofensivo. Le acompaña Marcel Ruiz, quien surgió en esta cancha de La Corregidora con los Gallos de Querétaro y cierra la pinza Erik Lira, quien también tiene funciones de líbero, metiéndose constantemente entre lo centrales.

En la defensa que conforman cuatro jugadores aparece Richard Ledezma por la banda derecha que ha cumplido un gran torneo hasta el momento siendo un hombre de buena adaptación, pero que sobre todo tiene instinto de ordenar esa zona del campo.

Richard Ledezma llegó a Chivas en junio de 2025 Mexsport

Raúl Tala Rangel completa el cuadro inicialista como arquero. Aunque Luis Malagón del América y Carlos Acevedo se encuentran en buen estado físico, desde hace tiempo los amistosos son manejados por Javier Aguirre con el portero de Chivas en la titularidad, con esperanzas de ser el elegido para el Mundial.

El que no arranca es Diego Campillo, defensa central que cedió ante Israel Reyes del América y Everardo López del Toluca.