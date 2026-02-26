F1: Mario Isola deja la jefatura del programa de Pirelli Motorsport

Pirelli anunció, a poco más de una semana del arranque del Mundial 2026 de Fórmula 1, que Mario Isola ha dejado su puesto como director del programa de automovilismo, siendo reemplazado por Dario Marrafuschi.

El italiano Isola reemplazó a Paul Hembery en 2017 para ser el responsable del programa de desarrollo de neumáticos del Gran Circo, siendo parte de diferentes ciclos de actualización del reglamento técnico de la categoría.

Además de simplificar el uso de los compuestos de neumáticos por cada fin de semana, bajo el cargo de Isola se introdujo el desarrollo de neumáticos de 18 pulgadas en 2022, una dimensión que va en línea con la industria automotriz actual. La marca también suministra a la Fórmula 2, Fórmula 3 y, a partir del año próximo, a MotoGP.

Este jueves 26 de febrero se confirmó que Isola dejará la compañía italiana después de 30 años de servicio, aunque esto será efectivo hasta el 30 de junio para ayudar a la transición en la jefatura del área de deporte motor.

La empresa extiende su agradecimiento a Mario Isola, quien permanecerá en Pirelli hasta el 1 de julio, por su importante contribución al desarrollo de la unidad de negocio Motorsport, realizada con dedicación y gran pasión", se lee en el anuncio.

Mario Isola con Max Verstappen Red Bull Racing

¿Cuál será el futuro de Mario Isola tras salir de Pirelli?

Y es que, a partir del 1 de julio, Mario Isola se convertirá en nuevo Director General del Automóvil Club de Italia (ACI), es decir, la Federación Italiana de Automovilismo Deportivo, por lo que se enfocará en fortalecer a las categorías locales del deporte motor y la certificación de los circuitos del país.

Los responsables del organismo destacan la amplia trayectoria de Isola en el deporte, la cual ayudará a afrontar los retos futuros del deporte nacional.

Siempre he valorado el trabajo de Mario Isola; su trayectoria y los resultados que ha obtenido son la mejor manera de comprender la importancia de esta decisión", comentó Gian Carlo Minardi, actual CEO de ACI Sport.

¿Quién es el sucesor de Mario Isola al frente de Pirelli?

Dario Marrafuschi será la cabeza de la Unidad de Negocio de Automovilismo de Pirelli con efecto inmediato. El italiano se incorporó a la compañía en 2008, teniendo experiencia en el área de Investigación y Desarrollo dentro del programa de Fórmula 1, aunque en los últimos años, ha liderado el desarrollo de los productos de calle de la empresa.

Al igual que Isola, Marrafuschi reportará a Giovanni Tronchetti Provera, quien funge como Vicepresidente Ejecutivo de Sustentabilidad, Nueva Movilidad y Automovilismo.