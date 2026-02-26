Erick Lira, de los abucheos a ser el mejor guerrero de Javier Aguirre en el Mundial 2026

Erick Lira ya tiene la mente en el juego inaugural del Mundial 2026 en el Estadio Azteca. Después de la goleada sobre Islandia (4-0), en Querétaro, el mediocampista se permite soñar en hacer el mejor Mundial de México. Los abucheos que el año anterior opacaron al combinado nacional por una larga sequía de victorias, hoy se convirtieron en aliento, para ser el "mejor guerrero" de Javier Aguirre.

“A 100 días del Mundial, estamos cada vez más sólidos. Es un sueño, hasta estar ahí cantando el himno, será el momento de demostrar. México está preparado, será el mejor Mundial en la historia de nuestro país".

“Sensación positiva, nos conocemos poco y no tuvimos mucho tiempo de entrenar juntos, pero con buenas sensaciones en lo grupal e individual. Cada vez más ilusionado, más cerca del sueño, no voy a parar hasta estar ese 11 de junio con playera de la Selección Mexicana en el Azteca”, dijo el contención con plena seguridad que le dan sus 20 apariciones oficiales con la Selección.

Cabe recordar que las mejores actuaciones de la Selección Mexicana en Mundiales han sido en sus dos ediciones como anfitrión, 1970 y 1986; en ambos se alcanzaron los cuartos de final.

Incluso el jugador del Cruz Azul asegura que la Selección Mexicana se acerca al nivel deseado, pese a no contar con los europeos durante los amistosos de enero (gira por Panamá y Bolivia) y febrero.

“Cada vez más listos para el mundial. El techo es muy alto, lo digo en Cruz Azul y acá, llegaremos hasta donde queremos. Me siento mejor, con más confianza, agradecer a Javier, porque soy guerrero, un soldado, y dejaré todo por México. Hay que tener una exigencia a tope para el Mundial".

Por otro lado, Erick Lira se refirió al cobijo de la afición en el estadio La Corregidora, donde más de 30 mil espectadores se dieron cita para el México vs Islandia.

“Muy buen ambiente, bastante positivo, siempre bonito ir a México, ser locales, y el apoyo incondicional para nosotros”.