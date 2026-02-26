Akuma va por un doble campeonato en el CMLL; Castagnoli en la mira

Akuma es el actual campeón nacional de peso completo del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), pero no se conforma con ello, busca otras latitudes, por lo que aceptó el reto de Claudio Castagnoli de disputar la corona mundial el próximo viernes 27 de febrero de 2026 en la Arena México, en la que también estará Euforia.

“Me toca responder y hacer todo lo que esté en mis manos para traer ese Campeonato de regreso, la verdad es que otra vez vamos a regresar, no al físico de hace dos años, pero poco a poco. Durante lo que va de este año, ya está dando frutos, y por qué no buscar un doble campeonato y por qué no refrendar ese concurso de físico”, declaró Akuma, llamado “Modo Bestia Activado”.

Akuma dijo sentir una emoción gratificante CMLL

El originario de Saltillo, Coahuila, reconoció que el triangular será interesante, “una emoción gratificante para mi carrera, porque estas son las oportunidades que estaba buscando”.

En días anteriores, Claudio Castagnoli presumió su cuarta defensa del Campeonato Mundial de Peso Completo del CMLL, luego de vencer a Josh Alexander, por lo que lanzó el reto para los integrantes de la empresa mexicana.

“Claudio Castagnoli te vas a topar con pared porque el campeón nacional completo te espera en casa, ese campeonato tiene que regresar a México y que mejor con un mexa, así que prepárate”, respondió Akuma ante el reto.