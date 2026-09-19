Richard Carapaz se descarta para el Mundial de Ciclismo de Ruta 2026 por complicaciones de salud

El ciclista ecuatoriano Richard Carapaz no formará parte de la selección de su país para el Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta 2026 en Montreal, Canadá, según confirmó el propio corredor a través de un comunicado oficial.

La decisión se tomó tras someterse a evaluaciones médicas y seguir las recomendaciones del equipo de especialistas que supervisa su rendimiento. Carapaz explicó que atraviesa por complicaciones de salud que le impiden llegar al 100% de sus capacidades a la cita mundialista del próximo 27 de septiembre.

Se ha determinado que lo más responsable es priorizar mi salud y enfocarme en una pronta recuperación", expresó la 'Locomotora del Carchi'.

Con esta baja, Carapaz pone fin a su temporada 2026, una campaña marcada por notables resultados como el título de Rey de la Montaña en el Tour de Francia y un cuarto lugar en la clasificación general de la Vuelta a España, logros que lo mantienen dentro del Top 10 del ranking mundial de la UCI.

La Federación Ecuatoriana de Ciclismo ya fue notificada formalmente de la ausencia del campeón olímpico, por lo que el liderazgo de la delegación tricolor recaerá en Jhonatan Narváez para la prueba de fondo.

Isaac del Toro, la gran apuesta latinoamericana en Montreal

La ausencia del olímpico ecuatoriano reconfigura el panorama de los representantes latinoamericanos en Canadá, donde los reflectores apuntan de lleno al mexicano Isaac del Toro.

El joven corredor del UAE Team Emirates llega a la cita mundialista en el Top 3 del ranking mundial de la UCI y con el impulso de haber ganado el reciente Gran Premio de Montreal. Del Toro, quien encabezará a la delegación mexicana, se perfila como uno de los serios aspirantes a pelear el podio frente a los estandartes europeos en el mismo circuito canadiense.