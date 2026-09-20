Tigres se hunde sin Gignac: una victoria en 12 partidos y tres entrenadores

Tigres de la UANL atraviesa una crisis de resultados después de la salida de André-Pierre Gignac, con una sola victoria en los 12 partidos oficiales que ha disputado entre Liga MX y Leagues Cup desde entonces. El mal momento llevó al conjunto universitario hasta el lugar 16 del Apertura 2026.

La última aparición de Gignac con Tigres ocurrió hace casi cuatro meses, en la final de la Copa de Campeones de la Concacaf que el equipo perdió ante Toluca en penales. Desde entonces, el club ha tenido tres entrenadores y únicamente consiguió derrotar al Atlante por 2-0 en la quinta fecha del torneo.

El mal momento se agudizó en la novena jornada del Apertura 2026, cuando Tigres perdió 2-0 ante Bravos de Juárez, equipo que llegaba a ese encuentro con ocho derrotas consecutivas en Liga MX.

Sin Gignac, Tigres se hunde. Jose Luis Melgarejo/Mexsport

Los resultados de Tigres tras la salida de Gignac

La única victoria de los universitarios durante este periodo llegó contra Atlante. Además, el equipo registró cuatro empates en Liga MX y tres empates en Leagues Cup que terminaron con victoria en penales para Tigres.

Xolos 3-1 Tigres | Fecha 1 | Liga MX

Tigres 2-2 Atlético de San Luis | Fecha 2 | Liga MX

Querétaro 3-2 Tigres | Fecha 2 | Liga MX

Tigres 1 (6)-(5) 1 Real Salt Lake | Fecha 1 | Leagues Cup

Tigres 0 (4)-(2) 0 Minnesota | Fecha 2 | Leagues Cup

Tigres 1 (5)- (4) 1 Vancouver Whitecaps | Fecha 3 | Leagues Cup

Atlas 2-1 Tigres | Fecha 4 | Liga MX

Tigres 2-0 Atlante | Fecha 5 | Liga MX

Santos 0-0 Tigres | Fecha 6 | Liga MX

Tigres 1-1 Necaxa | Fecha 7 | Liga MX

Rayados 0-0 Tigres | Fecha 8 | Liga MX

Bravos 2-0 Tigres | Fecha 9 | Liga MX

Gignac no sigue en Tigres. Especial

Tres entrenadores en menos de cuatro meses

El cambio de ciclo también alcanzó al banquillo. Todo comenzó con la renuncia de Guido Pizarro, quien dejó el cargo después de las diferencias que tuvo con la directiva del equipo.

Hernán Elizondo tomó posteriormente la dirección técnica como interino y estuvo al frente durante la Leagues Cup. Tigres quedó eliminado en la primera fase con seis puntos, producto de tres empates que posteriormente ganó en penales.

Ahora, Víctor Manuel Vucetich ocupa el banquillo. El “Rey Midas” llegó inicialmente como vicepresidente deportivo y asumió el puesto de entrenador interino mientras se definía al encargado del proyecto. Según reportes, continuará al frente durante el resto del torneo.

El 15 de julio de 2015, André-Pierre Gignac debutó con Tigres frente al Internacional de Porto Alegre en las semifinales de la Copa Libertadores. MEXSPORT

Tigres tiene un calendario complicado

Tras la primera mitad del Apertura 2026, Tigres suma siete puntos y ocupa el puesto 16 de 18, con cuatro empates y una victoria. Santos y Bravos son los únicos equipos que aparecen debajo en la clasificación.

La segunda mitad del campeonato contempla partidos ante América, Chivas, Toluca y Cruz Azul, por lo que Tigres tendrá que mejorar sus resultados para intentar acercarse a los puestos de clasificación.

El panorama se presenta mientras Gignac, uno de los máximos referentes y el máximo goleador histórico del club, permanece sin equipo después de terminar su etapa con la institución universitaria.