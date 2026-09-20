Raiders arrancan con paso perfecto; vencen a Chargers y se ponen 2-0

Las Vegas Raiders confirmó su buen arranque de temporada al derrotar 26-14 a Los Angeles Chargers en el SoFi Stadium, impulsado por una gran actuación de Kirk Cousins y una defensiva que castigó los errores del rival.

Cousins completó 19 de 29 pases para 253 yardas, lanzó tres pases de anotación y sufrió una intercepción, mientras Las Vegas consiguió iniciar 2-0 una campaña por primera vez desde 2021.

El quarterback encontró primero a Tre Tucker con un envío de 40 yardas hasta las diagonales. Los Chargers respondieron mediante Omarion Hampton, pero Matt Gay conectó un gol de campo de 59 yardas para mandar a los Raiders al descanso con ventaja de 10-7.

Justin Herbert consiguió darle la vuelta al encuentro en el tercer cuarto con un pase de touchdown para Oronde Gadsden, aunque la reacción de Las Vegas fue inmediata. Cody White atrapó dos pases de anotación de Cousins, el segundo después de un balón suelto recuperado por la defensiva visitante, para colocar el encuentro 24-14.

La defensiva terminó de cerrar el partido con un safety y provocó tres pérdidas de balón. Herbert terminó con 192 yardas, un touchdown y dos intercepciones, mientras Las Vegas completó una victoria divisional que lo dejó con marca perfecta después de dos semanas.

Broncos despiertan a tiempo y remontan a Jaguars

Denver Broncos reaccionó en el último cuarto para derrotar 20-13 a Jacksonville Jaguars y conseguir su primera victoria de la temporada.

Bo Nix lanzó para 288 yardas y un touchdown, mientras la ofensiva de Denver encontró finalmente ritmo después de llegar al último periodo abajo en el marcador.

La defensiva de los Broncos también respondió en los momentos importantes y contuvo a Trevor Lawrence, quien terminó con 189 yardas y una intercepción.

Jaxon Smith-Njigba destroza a Cardinals con tres touchdowns

Seattle Seahawks mantuvo su paso perfecto al aplastar 31-7 a Arizona Cardinals, en un partido que rompió por completo durante la segunda mitad.

Jaxon Smith-Njigba fue la gran figura con nueve recepciones para 155 yardas y tres touchdowns, mientras Drew Lock lanzó para 235 yardas y tres anotaciones.

La defensiva de Seattle también hizo su trabajo al limitar a Arizona a apenas 151 yardas totales y dejar a los Cardinals sin puntos durante toda la segunda mitad.

49ers vuelve a arrollar y deja a Dolphins en 0-2

San Francisco 49ers volvió a mostrar poder ofensivo y derrotó 35-13 a Miami Dolphins para colocarse con marca de 2-0.

Brock Purdy completó 20 de 22 pases para 287 yardas y dos touchdowns, además de sumar una anotación por tierra en otra actuación dominante.

Christian McCaffrey también encontró dos veces las diagonales, mientras San Francisco anotó 21 puntos en el tercer cuarto para convertir el encuentro en una paliza.