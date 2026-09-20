Keylor Navas es borrado de la nueva convocatoria de Costa Rica

Fernando Batista, nuevo técnico de Costa Rica, convocó a 30 futbolistas, de los cuales 13 tienen 23 años o menos, para disputar la Nations League de Concacaf y seguir con el cambio generacional que busca después de que la selección centroamericana no clasificó a la reciente Copa del Mundo; Keylor Navas fuera del llamado.

En la Nations League de Concacaf, la selección "tica" quedó instalada en el Grupo A junto a Haití, Curazao, Trinidad y Tobago, Nicaragua y República Dominicana.

De los 30 futbolistas llamados, 13 tienen 23 años o menos. El promedio de edad de la convocatoria es de 24,4 años. Además, seis legionarios acompañarán a los 24 futbolistas escogidos del torneo local", informó la Federación Costarricense de Futbol.

En la convocatoria destacan las ausencias de los experimentados Keylor Navas y Joel Campbell.

Costa Rica iniciará su participación en la Nations League de Concacaf el jueves cuando sea local ante Curazao, y tres días después visitará a Haití. Posteriormente, visitará a Nicaragua el 1 de octubre, y tres días después será local ante Haití.

México es el vigente campeón de la Nations League de Concacaf. Mexsport

Los dos primeros lugares de cada uno de los dos grupos avanzarán a los cuartos de final, donde se unirán a las selecciones de México, Estados Unidos, Canadá y Panamá, que llegaron directamente a esa instancia por ser las mejores clasificadas de la Concacaf.

Los ganadores de la fase de los cuartos de final clasificarán directamente a la Copa Oro del 2027.

A continuación, la convocatoria de 30 jugadores que publicó la FCRF:

Porteros: Abraham Madriz (Deportivo Saprissa), Bayron Mora (Alajuelense), Patrick Sequeira (Casa Pia, Portugal).

Defensas: Carlos Barahona (Cartaginés), Darril Araya y John Paul Ruiz (Herediano), Francisco Calvo (Nacional, Uruguay), Gerald Taylor y Jorkaeff Azofeifa (Deportivo Saprissa), Jeyland Mitchell (RC Estrasburgo, Francia), Yeison Molina y Yerlan Sosa (Alajuelense).

Medios: Aarón Murillo (Herediano), Andrey Soto, Mathias Elizondo, Sebastián Acuña y Sebastián Padilla (Deportivo Saprissa), Douglas López, Gian Mauro Morera, Luis Flores (Cartaginés), Orlando Galo (Riga FC, Letonia).

Delanteros: Anthony Hernández y Kenyel Michel (Alajuelense), Carlos Mora (CS Universitatea Craiova, Rumania), Claudio Montero (Cartaginés), Gerson Torres y Orlando Sinclair (Deportivo Saprissa), Josimar Alcocer (AC Sparta Praga, República Checa), Doryan Rodríguez (Puntarenas), Josimar Méndez (Sporting FC),

BFG