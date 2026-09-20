Keylor Navas es borrado de la nueva convocatoria de Costa Rica
De cara a los partidos de Costa Rica en esta próxima Fecha FIFA, Keylor Navas fue borrado de la convocatoria anunciada por Fernando Batista
Fernando Batista, nuevo técnico de Costa Rica, convocó a 30 futbolistas, de los cuales 13 tienen 23 años o menos, para disputar la Nations League de Concacaf y seguir con el cambio generacional que busca después de que la selección centroamericana no clasificó a la reciente Copa del Mundo; Keylor Navas fuera del llamado.
En la Nations League de Concacaf, la selección "tica" quedó instalada en el Grupo A junto a Haití, Curazao, Trinidad y Tobago, Nicaragua y República Dominicana.
De los 30 futbolistas llamados, 13 tienen 23 años o menos. El promedio de edad de la convocatoria es de 24,4 años. Además, seis legionarios acompañarán a los 24 futbolistas escogidos del torneo local", informó la Federación Costarricense de Futbol.
En la convocatoria destacan las ausencias de los experimentados Keylor Navas y Joel Campbell.
Costa Rica iniciará su participación en la Nations League de Concacaf el jueves cuando sea local ante Curazao, y tres días después visitará a Haití. Posteriormente, visitará a Nicaragua el 1 de octubre, y tres días después será local ante Haití.
Los dos primeros lugares de cada uno de los dos grupos avanzarán a los cuartos de final, donde se unirán a las selecciones de México, Estados Unidos, Canadá y Panamá, que llegaron directamente a esa instancia por ser las mejores clasificadas de la Concacaf.
Los ganadores de la fase de los cuartos de final clasificarán directamente a la Copa Oro del 2027.
A continuación, la convocatoria de 30 jugadores que publicó la FCRF:
Porteros: Abraham Madriz (Deportivo Saprissa), Bayron Mora (Alajuelense), Patrick Sequeira (Casa Pia, Portugal).
Defensas: Carlos Barahona (Cartaginés), Darril Araya y John Paul Ruiz (Herediano), Francisco Calvo (Nacional, Uruguay), Gerald Taylor y Jorkaeff Azofeifa (Deportivo Saprissa), Jeyland Mitchell (RC Estrasburgo, Francia), Yeison Molina y Yerlan Sosa (Alajuelense).
Medios: Aarón Murillo (Herediano), Andrey Soto, Mathias Elizondo, Sebastián Acuña y Sebastián Padilla (Deportivo Saprissa), Douglas López, Gian Mauro Morera, Luis Flores (Cartaginés), Orlando Galo (Riga FC, Letonia).
Delanteros: Anthony Hernández y Kenyel Michel (Alajuelense), Carlos Mora (CS Universitatea Craiova, Rumania), Claudio Montero (Cartaginés), Gerson Torres y Orlando Sinclair (Deportivo Saprissa), Josimar Alcocer (AC Sparta Praga, República Checa), Doryan Rodríguez (Puntarenas), Josimar Méndez (Sporting FC),
BFG