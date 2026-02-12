Revolución en la NFL: El Kickoff 2026 se muda a miércoles debido al viaje a Australia que hará la liga

La próxima temporada de la National Football League podría arrancar lejos de casa, en horario inusual y con un mensaje claro sobre su expansión global. La liga evalúa iniciar el calendario el miércoles 9 de septiembre con un juego de la Serie Internacional en Melbourne, Australia, protagonizado por 49ers y Rams.

El movimiento implicaría un quiebre simbólico. Tradicionalmente, el Kickoff Game se disputa en el estadio del campeón vigente del Super Bowl, este año los Seahawks. Sin embargo, el calendario y la regulación federal han abierto la puerta a un giro estratégico.

El obstáculo legal que cambió el tablero

En las últimas dos temporadas, la liga utilizó el viernes de la Semana 1 para sus partidos en Brasil. Esta vez no es opción. La Ley de Transmisiones Deportivas de 1961 limita la programación de juegos en viernes por la noche durante ese periodo del calendario. El propio ejecutivo Hans Schroeder confirmó meses atrás que no habría partido en viernes en la primera semana.

Sin esa ventana disponible, el juego en Melbourne se perfila para miércoles o jueves. Si se concreta el miércoles 9, sería apenas la segunda vez que la NFL inaugura en ese día. La anterior ocurrió en 2012, cuando la liga ajustó su calendario para evitar coincidir con la última noche de una convención política en Estados Unidos.

El efecto dominó sería inmediato. La temporada podría abrir con partidos consecutivos miércoles y jueves, algo inédito en la estructura moderna del calendario.

El campeón podría esperar

Si el duelo en Australia se convierte en el primero del año, sería la tercera ocasión desde 2004 en que el campeón defensor no inaugura la temporada en casa. Tras el título de los Ravens en 2013, un conflicto de calendario con los Orioles impidió el tradicional partido inaugural en Baltimore. En 2019, la liga rompió la costumbre y programó Packers vs Bears para celebrar su temporada número 100.

En esta ocasión, la decisión tendría una lógica diferente. No sería un problema logístico interno, sino una apuesta global. Melbourne no solo representa un mercado nuevo, sino una zona horaria que permitiría a la NFL capturar audiencias internacionales en horarios estratégicos.

Streaming y derechos en juego

La dimensión comercial es clave. Como ocurrió con los partidos en Brasil, la liga ha puesto a la venta los derechos de transmisión del encuentro en Australia. Peacock adquirió el primer juego sudamericano y YouTube el segundo. Si el partido de Melbourne se convierte en el arranque oficial de la temporada, el valor de esos derechos podría dispararse.

La NFL utiliza la internacionalización no solo para expandir marca, sino para diversificar ingresos digitales. Un Kickoff global en streaming premium transformaría el inicio de temporada en un evento de alcance mundial. Una señal de la NFL del futuro

Más que una rareza de calendario, el posible estreno en Australia envía un mensaje estructural. La NFL no solo exporta partidos, exporta su narrativa de apertura. La tradición del campeón como anfitrión podría ceder ante la lógica del mercado global.

Si el 9 de septiembre la primera patada se ejecuta en Melbourne, la temporada 2026 no comenzará donde siempre, sino donde la liga considera que está su siguiente frontera. Y en la NFL moderna, las fronteras ya no son geográficas, son estratégicas.