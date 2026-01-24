¡Revive el América! Anota su primer gol del año y recupera a Henry Martín 

El América llegará con la confianza recuperada a la jornada 4 del torneo Clausura 2026. Por fin se acordó de anotar y ganar en el estadio Ciudad de los Deportes.

La Águilas se llevaron el juego contra el Atlético Morelia (2-1), un amistoso programado para que las Águilas no pierdan el ritmo de competencia durante la pausa de la Liga MX.

Los tantos de la victoria llegaron por conducto del canterano azulcrema Patricio Salas y del chileno Víctor Dávila, este último en el ojo del huracán americanista por su baja de productividad en goles.

A pesar de ser uno de los futbolistas que sacrificaría el América, para liberar una plaza de extranjero y así recibir al brasileño Raphael Veiga, el delantero andino fue considerado en el duelo contra el equipo de Liga de Expansión MX.

La última vez que Víctor Dávila anotó fue el 24 de agosto del año pasado, en la victoria de las Águilas sobre el Atlas (2-4); fue su única anotación de aquel torneo, en el que Monterrey los eliminó en los cuartos de final.

Dávila es seguido por el Colo-Colo de Chile, entrenado por el examericanista Fernando Ortiz. Pero hasta el momento no hay oferta formal en las oficinas de Coapa.

Volvió la 'Bomba' Martín

En el amistoso contra los Canarios, el América vio la reaparición de un par de elementos que confirman su recuperación física: Henry Martín y Erick Sánchez.

Henry no ha disputado ningún juego del Clausura 2026. Durante la pretemporada se resintió de una lesión muscular, por lo que el técnico brasileño André Jardine prefirió no arriesgarlo, mientras la crisis golpeó al equipo con derrota ante el Atlético de San Luis (0-2) y empates con los Xolos de Tijuana y el Pachuca (peor racha sin goles en la era de los torneos cortos).

El último juego de Henry Martín fue el 29 de noviembre, en la eliminación de las Águilas a manos del Monterrey por los cuartos y final; 2-1 ganaron los capitalinos la vuelta , aunque el global favoreció a los regiomontanos (2-3).

Por su parte, el mediocampista Erick 'Chiquito' Sánchez también vio participación ante el equipo dirigido por Mario Virgilio.

En este duelo las Águilas no contaron con el portero Luis Ángel Malagón, con los defensas Ramón Juárez e Israel Reyes, además del mediocampista Alexis Gutiérrez, todos ellos convocados por la Selección Mexicana en su gira por Panamá y Bolivia; Alejandro Zendejas es el único jugador que se mantiene en duda para la reanudación de la Liga MX.

Tanto Henry Martín y 'Chiquito' Sánchez están disponibles para recibir al Necaxa el 31 de enero