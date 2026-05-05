Hartos de esperar: Steelers se cansan de esperar a Aaron Rodgers y fijan ultimátum rumbo a la NFL 2026

En Pittsburgh, la paciencia es una virtud que se forja en acero, pero incluso el metal más resistente tiene un punto de ruptura. Los Steelers han mantenido una "paciencia santa" con Aaron Rodgers, esperando que el veterano de 42 años decida si vestirá el uniforme negro y dorado en 2026 o si pondrá fin a una carrera de 21 campañas. Sin embargo, el ambiente en las instalaciones del equipo ha pasado de la expectación al tedio.

Como si se tratara de una frase de Yogi Berra, los Steelers viven un "déjà vu". El año pasado, Rodgers estiró la liga hasta el 5 de junio. Esta vez, el equipo confiaba en tener una respuesta para el Combine de febrero, y luego para el Draft de abril. Ambas fechas pasaron de largo, y hoy, el vestuario se encuentra en un limbo que empieza a generar malestar.

El factor Mike McCarthy y el reloj de mayo

El escenario es complejo. Mike McCarthy, en su regreso a casa como head coach tras la era de Mike Tomlin, está dispuesto a esperar a su viejo conocido de Green Bay. Sabe que Rodgers, a pesar de sus 42 años y de haber jugado el cierre de 2025 con fracturas en la muñeca, es su mejor carta para romper la sequía de nueve temporadas sin ganar en playoffs.

Pero los despachos tienen otros tiempos. Los Steelers ya lanzaron una medida de procedimiento: una oferta de agente libre sin restricciones para protegerse, aunque fuentes aseguraron a Pittsburgh Post-Gazette que el problema no es el dinero. La verdadera incógnita es el deseo. Rodgers no ha vaciado su casillero, una señal de que quiere volver, pero su silencio está "secuestrando" la planeación de la temporada.

La fecha límite: El 18 de mayo. Si para el inicio de las actividades organizadas (OTAs) Rodgers no ha firmado, la "paciencia" se transformará oficialmente en frustración.

La sombra de Drew Allar

Mientras Rodgers medita en la oscuridad (literal o metafórica), los Steelers ya empezaron a construir el futuro. En el pasado Draft, la organización provocó un estallido de júbilo local al seleccionar a Drew Allar, la estrella de Penn State, en la tercera ronda.

Fue un momento cinematográfico: Joey Porter Jr. y su padre, la leyenda Joey Porter Sr., anunciaron la selección de Allar, reforzando un cuerpo de mariscales de campo que hoy luce así:

Actuales quarterbacks del equipo

Mason Rudolph: El veterano confiable.

Will Howard: La apuesta de segundo año.