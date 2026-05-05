Concacaf Champions Cup 2026: ¿Podrá Toluca remontar ante LAFC? La advertencia de Eustáquio

En la antesala del choque de vuelta entre Toluca y Los Angeles FC en las semifinales de vuelta de la Concacaf Champions Cup 2026, el mediocampista Stephen Eustáquio encendió la previa al lanzar una advertencia clara sobre el conjunto mexicano.

El futbolista reconoció la dificultad del enfrentamiento y no dudó en calificar al equipo escarlata como “un monstruo” en entrevista para TUDN, resaltando su calidad colectiva y el nivel competitivo que ha mostrado a lo largo del torneo. Sus palabras reflejan el respeto que Toluca ha ganado a nivel internacional, especialmente por su solidez y su historia en el futbol de la región

Eustáquio también subrayó que será un partido sumamente exigente, debido a que el cuadro mexiquense cuenta con jugadores de experiencia y un estilo de juego capaz de incomodar a cualquier rival. La eliminatoria, que ya se ha caracterizado por su intensidad al marchar momentáneamente 2-1 a favor de la escuadra de la MLS, promete definirse en detalles.

Con la ligera ventaja para el conjunto angelino tras el duelo de ida, el encuentro de vuelta luce como definitivo. Toluca buscará hacer pesar su localía y revertir la serie, mientras que LAFC intentará confirmar su superioridad sin confiarse ante un rival que ya fue advertido como uno de los más peligrosos del certamen.