Pumas vs América vuelve a TV Azteca y revive la era que encendió el Clásico Capitalino

El domingo 10 de mayo se define el último boleto a las semifinales, pero también reabre una ventana que llevaba tiempo cerrada. El Clásico Capitalino entre Pumas y América tendrá una nueva salida en televisión abierta. La vuelta de los cuartos de final del Clausura 2026 será transmitida por TV Azteca desde el estadio Olímpico Universitario.

No estaba en el guion inicial de la fase, pero la televisora del Ajusco se sumó a la transmisión del partido decisivo. Para muchos aficionados es una opción más. Para otros, una escena que remite a otra época, cuando ese mismo duelo encontró eco en una narrativa distinta, más frontal, más encendida, que ayudó a fijar el tono de la rivalidad en pantalla.

Para entender el peso de esta transmisión hay que regresar hasta julio de 1997. Aquel día, el rostro de José Ramón Fernández en "Los Protagonistas" no era el de un periodista dando una noticia, sino el de un general que acababa de perder su bastión más querido. Televisa le quitaba a sus Pumas, el equipo que él mismo había convertido en el símbolo de la rebeldía frente al poder de la televisora de avenida Chapultepec. Ver hoy la señal del Ajusco de regreso en el Pedregal para un juego a matar o morir contra el América es, de alguna forma, regresar a los viejos tiempos

El contexto deportivo sostiene la expectativa. La ida terminó 3-3 y dejó la serie abierta. Pumas golpeó en el primer tiempo y en el segundo parecía que consumaría su pase a semifinales.. América respondió gracias a dos penales. Intercambio constante, ritmo alto y un cierre que dejó todo pendiente.

El equipo universitario llega con ventaja reglamentaria. Terminó la fase regular con 36 puntos y, si el global no se mueve, avanzará por posición en la tabla. Del otro lado, América parte desde el octavo puesto y necesita romper el equilibrio.

A qué hora es el partido de vuelta

El pitazo iniciar será a las 19:15 horas, 90 minutos para resolver una serie que no encontró dueño en la ida. En la televisión, un cruce que recupera una señal que durante años acompañó este enfrentamiento y contribuyó a amplificarlo.