"Todo pasa": El desgarrador mensaje de Malagón tras verse en el álbum Panini del Mundial

El portero mexicano Luis Ángel Malagón volvió a dar de qué hablar luego de compartir en Instagram su estampa en el álbum de Panini del Mundial 2026, a pesar de que no formará parte de la convocatoria de la Selección Mexicana debido a una lesión.

El guardameta de Club América publicó la imagen del coleccionable, que ya circula entre aficionados, acompañada de un breve pero contundente mensaje: “Todo pasa”. La frase fue interpretada como una reflexión sobre su ausencia en lo que habría sido su primera Copa del Mundo con el Tri.

Malagón vivió un momento agridulce al encontrar su estampa del Mundial 2026 Captura de pantalla

Malagón apuntaba a ser una de las opciones en la portería para el torneo; sin embargo, una ruptura del tendón de Aquiles sufrida en marzo lo dejó fuera de competencia. El tiempo estimado de recuperación, entre seis y ocho meses, terminó por marginarlo de la lista definitiva de México.

El caso del arquero también se suma a las inconsistencias detectadas en el álbum de Panini, donde aparecen futbolistas que finalmente no estarán en el Mundial. Entre ellos destaca Hirving Lozano, cuya inclusión ha generado debate entre aficionados por las diferencias entre el contenido del coleccionable y las convocatorias oficiales.

La publicación de Malagón no solo evidenció esta situación, sino que también conectó con la afición, que reaccionó al ver al portero dentro de la colección pese a su desafortunada baja rumbo a la Copa del Mundo 2026.