Néstor de la Torre desnuda a la Femexfut por sus  promesas de crecimiento sin acciones concretas

Néstor de la Torre, exdirectivo del balompié nacional, ha encendido el debate al arremeter sin piedad contra la Federación Mexicana de Futbol (Femexfut). Su intervención en el programa F'aitelson sin Censura' no dejó lugar a dudas: la máxima entidad del futbol en México opera bajo un patrón de inacción y falsas expectativas, una práctica de prometer ambiciosos cambios que nunca se materializan. Esta revelación pone el foco sobre una crisis estructural que, según De la Torre, está frenando el verdadero potencial de este deporte en el país.

La esencia de su crítica radica en la profunda desconexión entre el discurso oficial y la realidad operativa. La Femexfut constantemente llena sus comunicados y conferencias con menciones a un "plan integral para el crecimiento futbolístico", la imperiosa necesidad de impulsar el desarrollo de jóvenes talentos y la promesa de reestructurar las bases del sistema. Sin embargo, De la Torre afirma que se trata de meras promesas vacías, una cortina de humo mediática para evadir la responsabilidad y la urgente exigencia de resultados.

"Se la pasan prometiendo cosas que no cumplen," sentenció De la Torre en el popular espacio de análisis y entrevistas. Este señalamiento ataca directamente la credibilidad y la dirección estratégica de quienes manejan el destino de las selecciones nacionales y las ligas profesionales de nuestro país. El problema, como lo describe el exdirectivo, es que no existen las acciones concretas y tangibles que sirvan de motor para el progreso anunciado. ¿Dónde están las modificaciones reales a la Liga MX? ¿Qué medidas se han tomado para profesionalizar las fuerzas básicas de manera uniforme en todos los clubes?

Mikel Arriola, con una gestión cuestionada. Mexsport

La Federación promete cambios estructurales y promete cambios reales dentro del futbol mexicano para una estructura y garantizar un crecimiento futbolístico y creo que no ha sido así, nos la hemos pasado en promesas. Nos dan puro atole con el dedo."

La falta de un proyecto sólido y con seguimiento impacta directamente en el nivel de competencia y en la proyección internacional del futbol mexicano. El estancamiento, más que un accidente, parece ser el resultado de un modelo que se ha vuelto cómodo con la mediocridad disfrazada de esperanza. El discurso de Néstor de la Torre obliga a reflexionar sobre si la clase directiva está realmente comprometida con un avance o si simplemente se dedica a administrar una situación rentable.

Al final, la denuncia de De la Torre es un llamado de atención. El reto para la Federación Mexicana de Futbol es demostrar con hechos que el desarrollo y el crecimiento futbolístico son prioridades genuinas. Las acciones concretas son la única moneda de cambio válida para recuperar la confianza y encaminar al futbol de México hacia la excelencia que tanto se promete en las mesas de discusión.