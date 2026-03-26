Repechaje del Mundial: ¿Quiénes clasificaron en Europa? ¿Cuáles son los enfrentamientos en la final?

El camino hacia la Copa del Mundo de 2026 ha entrado en su fase de "matar o morir". La actividad de este jueves 26 de marzo dejó claro que en el futbol moderno la jerarquía se defiende con los dientes o se pierde ante el ímpetu de las naciones emergentes. Con las semifinales concluidas, el tablero para las finales del próximo martes está listo, y el aroma a Mundial ya se percibe en las sedes que albergarán el torneo este verano.

La resurrección azzurra y el factor Gyokeres

Italia, el gigante que ha visto los últimos dos mundiales por televisión, evitó una nueva tragedia nacional. El equipo dirigido por Gennaro Gattuso superó a Irlanda del Norte en Bérgamo con anotaciones de Sandro Tonali y Moise Kean. Aunque el 2-0 sugiere tranquilidad, la Azzurra tuvo que trabajar cada metro de campo para citarse con Bosnia y Herzegovina en la final de la Llave A. Los bosnios llegan con la moral por las nubes tras dar la campanada en Gales, donde silenciaron Cardiff al avanzar en la tanda de penales.

En la Llave B, el nombre propio es Viktor Gyokeres. El delantero del Arsenal ratificó su estado de gracia al firmar un triplete que desmanteló a Ucrania. Ahora, Suecia deberá medir fuerzas contra la Polonia de Robert Lewandowski, que remontó un marcador adverso ante Albania para mantener vivo el sueño de estar en el Grupo F de la justa mundialista.Sorpresas y duelos intercontinentales

La nota romántica de la jornada la puso Kosovo. Tras eliminar a Eslovaquia en un partido de siete goles, el conjunto balcánico está a sólo 90 minutos de clasificar a su primer Mundial. Su obstáculo final será Turquía, que cumplió con los pronósticos al vencer por la mínima a Rumania.

Llave A: Por un lugar en el Grupo B (Canadá, Suiza, Qatar)

Bosnia vs. Italia

Llave B: Por un lugar en el Grupo F (Países Bajos, Túnez, Japón)

Suecia vs. Polonia

Llave C: Por un lugar en el Grupo D (Estados Unidos, Australia, Paraguay)

Kosovo vs. Turquía

Llave D: Por un lugar en el Grupo A (México, Sudáfrica, Corea del Sur)

República Checa vs. Dinamarca

Resultados de las semifinales

Italia 2-0 Irlanda del Norte

Gales 1-1 (2-4 penales) Bosnia Resultados Llave B Ucrania 1-3 Suecia

Polonia 2-1 Albania Resultados Llave C Turquía 1-0 Rumania

Eslovaquia 3-4 Kosovo Resultados Llave D Dinamarca 4-0 Macedonia del Norte