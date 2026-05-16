Sinner hará historia si es campeón del Masters 1000 de Roma

Jannik Sinner, sufrió para deshacerse del ruso Daniil Medvedev (N.9) al término de una semifinal que comenzó el viernes y fue interrumpida por la lluvia, antes de lograr el sábado la clasificación para la final del Masters 1000 de Roma, torneo del que es el gran favorito.

Sinner, de 24 años, se impuso por 6-2, 5-7 y 6-4 para firmar su 28ª victoria consecutiva en el circuito ATP y la 33ª seguida, un récord, en torneos del Masters 1000 (los segundos en importancia tras los Grand Slams).

Pero este triunfo, logrado tras dos horas y 37 minutos de juego y repartido en dos días, podría dejarle secuelas a diez días de Roland Garros (del 24 de junio al 7 de junio), único Grand Slam que falta en su palmarés y su gran objetivo del año.

Para ser sincero, ha sido un reto duro y diferente. Por la noche normalmente nunca tengo problemas para dormir, pero anoche no fue fácil porque cuando estás en el tercer set, sabes que ya casi has terminado, y sin embargo tienes que volver a salir y nunca sabes qué va a pasar porque básicamente es un nuevo comienzo de un partido. Había nervios", admitió Sinner tras lograr la clasificación.

El italiano, que disputó y ganó los cuatro primeros Masters 1000 del año (Indian Wells, Miami, Montecarlo y Madrid), mostró el viernes durante el segundo set, antes de la interrupción del partido, preocupantes signos de cansancio y desgaste físico.

El domingo, no obstante, intentará convertirse en el primer italiano en ganar en categoría masculina el torneo de Roma desde la victoria de Adriano Panatta en 1976.

Si se impone y logra su 29º título, el quinto este año, se convertirá en el segundo jugador de la historia, después del serbio Novak Djokovic, en haber ganado los nueve Masters 1000 del calendario.

Su próximo rival será el noruego Casper Ruud (25º), que no tuvo ningún problema para conseguir su billete para la final el sábado, tras arrollar por un doble 6-1 al italiano Luciano Darderi (N.20).

BFG