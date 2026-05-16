México domina en Portugal; Alegna González rompe récord y encabeza podio histórico

La marcha mexicana vivió una jornada histórica este sábado en el Gran Premio Internacional de Rio Maior , en Portugal, luego de acaparar el podio y confirmar el gran momento que atraviesa rumbo al ciclo olímpico de Los Ángeles 2028 .

La gran figura de la competencia fue la olímpica Alegna González, quien debutó de manera espectacular en la nueva prueba de medio maratón al conquistar la medalla de oro con un tiempo de 1:32:15 horas, registro con el que además impuso un nuevo récord mexicano en la distancia.

La atleta originaria de Ojinaga, Chihuahua, mantuvo un ritmo sólido a lo largo del recorrido europeo y terminó por despegarse del resto de competidoras para encabezar un resultado histórico para la delegación mexicana.

Alegna González conquistó el oro en el medio maratón de marcha en Rio Maior y además impuso un nuevo récord mexicano rumbo a Los Ángeles 2028. Redes sociales

Detrás de ella apareció Ximena Serrano, campeona panamericana junior en Asu 2025, quien completó el histórico 1-2 mexicano tras detener el cronómetro en 1:35:22 horas. El podio fue completado por la griega Antigoni Ntrismpioti, que finalizó tercera con tiempo de 1:36:33 horas.

La presencia mexicana también se hizo sentir más allá de las medallas, ya que Valeria Ortuño terminó en la cuarta posición con 1:38:14 horas, mientras que Valeria Flores cerró quinta con 1:40:27 horas, consolidando así el dominio nacional en territorio portugués.

El resultado cobra todavía mayor relevancia debido a que el medio maratón de marcha será una de las nuevas pruebas contempladas para Los Ángeles 2028, por lo que la actuación de Alegna González ilusiona al atletismo mexicano de cara al próximo ciclo olímpico.

Además, tanto Alegna González como Ximena Serrano forman parte del grupo encabezado por el entrenador Ignacio Zamudio, uno de los principales impulsores de la marcha mexicana en los últimos años. Actualmente mantienen su preparación en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR) en la Ciudad de México.

La chihuahuense atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. Hace apenas unas semanas conquistó el oro en los Penn Relays de Pensilvania y también implantó un nuevo récord mexicano en los 5 mil metros marcha con marca de 21:17.11 minutos.

A eso se suma la medalla conseguida durante el Campeonato Mundial de Atletismo 2025, resultados que terminaron por consolidarla como una de las máximas referentes del deporte mexicano en la actualidad.

En la rama varonil, el olímpico Noel Chama también logró subir al podio luego de quedarse con la medalla de bronce gracias a un tiempo de 1:28:16 horas. El sueco Perseus Karlstrom conquistó el oro con 1:25:27 horas, mientras que el brasileño Matheus Correa obtuvo la plata con 1:27:06 horas.

Con este resultado, la marcha mexicana reafirma su protagonismo internacional y fortalece sus aspiraciones rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, además de comenzar a perfilarse como una de las disciplinas más prometedoras para México de cara a Los Ángeles 2028.