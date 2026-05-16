Álbum del Mundial Panini, un objeto de culto; Museo de El Carmen se une al furor

El Museo de El Carmen, en el histórico barrio de San Ángel, al sur de la Ciudad de México, destinó un espacio para alimentar la pasión de los aficionados al futbol y de los coleccionistas del álbum del Mundial de Panini.

"Un espacio seguro para hacer amigos e intercambiar tarjetas del álbum", destacó Iván Olguín, jefe de difusión del Museo de El Carmen, en entrevista con Excélsior.

Rumbo a la celebración del Mundial 2026, en el que México es anfitrión junto a Estados Unidos y Canadá, el museo convocó a una exitosa jornada de "Intercambio de Estampas".

"Esta idea surge aprovechando la ola de la derrama económica que se genera con el Mundial. La Secretaría de Cultura generó una campaña que se llama el Mundial Social y estamos participando en esta campaña de generando actividades sobre el Mundial y también invitando a los aficionados a que se acerquen a la cultura y al patrimonio mexicano".

Furor en parques , plazas comerciales y museos por coleccionistas y fanáticos del álbum oficial del Mundial 2026. Christian Mendoza/Excélsior

Entre los riesgos cibernéticos y de fraudes, los expertos en el coleccionismo han recomendado acudir a reuniones en las que se garantice únicamente el intercambio como forma de obtener las tarjetas deseadas, para llenar el tradicional álbum Panini.

Las últimas semanas luego de lanzamiento oficial de los productos mundialistas de panini los parques más emblemáticos de la capital se han inundado de fanáticos de todas las edades por ello la administración del Museo de El Carmen se unió al furor.

"Es muy importante tener lugares seguros para las infancias, para las juventudes, para los aficionados, que todos sepan que pueden venir donde no hay intercambio de dinero, todo es intercambio de una estampa por otra. Es un lugar donde estamos en favor de un lugar seguro, familiar, además llevándote una buena experiencia porque aprendes historia y te acercas al patrimonio mexicano", reitera Iván Olguín.

El Museo de El Carmen dedica un par de salas al Mundial 2026. Christian Mendoza/Excélsior

Para complementar la experiencia de intercambio, el museo ofrece una vistosa exhibición mundialista con los referentes de la selección mexicana y las mascotas más emblemáticas para los mexicanos.

"El museo bajo la dirección de la Maestra María Amparo Clausell se decidió hacer una exposición, para aprovechar el furor del Mundial para atraer nuevos públicos al museo.

"Presentar un poco del equipo de la Selección Mexicana con una serie de fotografías, en la que pueden apreciar a los jugadores y dándole vuelta a las fichas conocer más información de ellos, por otra parte tenemos los países que vienen a visitar México como Sudáfrica Corea del Sur y Chequia. Ya en la sala podemos encontrar las distintas selecciones y adjunto la muestra de las distintas mascotas de los Mundiales de México 1970 y 1986".

Museo de El Carmen destina un lugar seguro para el intercambio de estampas mundialistas. Christian Mendoza/Excélsior

Cabe destacar que las próximas convocatorias para intercambiar estampas del álbum están por confirmarse.

"Todavía estamos definiendo, ahorita es la primera ocasión que lo hacemos porque hoy fue la inauguración de la exposición, veremos si los domingos podemos repetir estas actividades previo y durante el Mundial. En las redes sociales del Museo de El Carmen estaremos invitando a intercambios futuros".

¿Pero qué opinan los usuarios? Después de un recorrido por el museo y la exposición mundialista, el furor por intercambiar estampas se derrocha sobre uno de los patios del recinto.

Aldo Urquiza, aficionado de los Pumas y con 15 años de edad, celebró la convocatoria de un museo y la temática del futbol.

"Me enteré de esta iniciativa para intercambiar estapas y se me hace una muy buena, porque cualquier espacio público puede ser un lugar para darse una sana convivencia de cambiar estampas. Siento que es una oportunidad de socializar, me ha tocado ver en otros lugares que se ponen a platicar de futbol, que es lo que nos une. En estos casos se platica de quién va a la convocatoria de cierta selección, a cierto jugador, no sólo es negociar e intercambiar".

También coincidió en que los coleccionistas y demás aficionados acudan a estos lugares, para evitar estafas.

"No confíen en venta por internet, acérquese a la gente en la calle que está intercambiando, porque es más seguro", mencionó Aldo, quién acudió al intercambio con la esperanza de encontrar estampas de Kylian Mbappé y Jude Bellingham.