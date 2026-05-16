Chivas recibe tremendo apoyo de su afición: ‘¡Échenle hue…!’

Decenas de aficionados le dieron la bienvenida a los futbolistas de Chivas que iban a bordo de su autobús al llegar al Estadio Jalisco, donde varios de ellos arengaron a su club previo al duelo de la vuelta de la semifinal del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

“¡Echenle hu…!”, “¡Vamos cab…!”, fueron algunas de las expresiones que soltaron algunos seguidores al ver el autobús, para después fundirse con un unísono “¡Dale, dale, dale, Rebaño…!”.

Chivas necesita de cualquier empate en el marcador global para avanzar a la Final del Clausura 2026, mientras que Cruz Azul va por la victoria.

Bajo el mando de Joel Huiqui, Cruz Azul va invicto con cuatro partidos sin conocer la derrota y el pasado miércoles sumaron ocho encuentros sin perder ante Chivas (seis victorias y dos empates).

Por su parte, los dirigidos por Gabriel Milito han hecho de su casa, una fortaleza. Suman 14 partidos sin conocer la derrota como locales.

En la tarde de este viernes, Chivas abrió las puertas de su entrenamiento, donde cerca de 10 mil aficionados se dieron cita al Estadio Jalisco para alentar a su equipo, con miras a tratar de conseguir el título número 13.

La conexión entre los futbolistas y afición está en su máximo esplendor. Incluso, Amaury Vergara convivió con los asistentes de la práctica a puerta abierta.