Renata Zarazúa fue eliminada del WTA 125 de Austin

La mexicana Renata Zarazúa (89 del ranking) no pudo seguir con sus buenas sensaciones en el WTA 125 de Austin, en Texas, Estados Unidos, luego de ser eliminada en la segunda ronda tras perder con la canadiense Bianca Andreescu por 6-3 y 7-5.

Un rompimiento en el segundo set pudo marcar otro destino para la mexicana, pero no fue así, por lo que el partido se sentenció en 1 hora y 46 minutos.

Renata Zarazúa se centrará en el Masters de Miami Mexsport

Bianca Andreescu, quien se encuentra de regreso en la élite del tenis, finalizó con cinco servicios aces y 3 dobles faltas, siendo su primer servicio clave.

Por su parte, Renata Zarazúa terminó con un servicio ace y una doble falta.

La mexicana había cortado una racha de cuatro derrotas consecutivas, luego de imponerse el pasado lunes a la rusa Anna Blinkova. La capitalina no ganaba desde principios de febrero de 2026, cuando disputó el WTA 500 de Abu Dhabi, en Emiratos Árabes Unidos.

En noviembre de 2025, Renata Zarazúa se proclamó campeona.

El WTA 125 de Austin se disputa en canchas duras y reparte 115 mil dólares en premio. Este torneo servía para la mexicana en su preparación para el Másters 1000 de Miami.