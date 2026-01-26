Renata Zarazúa rompe el silencio tras su eliminación en el Abierto de Australia 2026

El Abierto de Australia 2026 ha llegado a su fin para la representación mexicana en la rama femenil, y la despedida ha dejado un sabor agridulce. Renata Zarazúa, la raqueta número uno de México, utilizó sus plataformas digitales para abrir su corazón ante la afición tras una semana complicada en Melbourne Park. A través de una historia en su cuenta de Instagram, la tenista compartió un mensaje honesto y vulnerable que refleja la dureza del deporte de alto rendimiento.

Zarazúa, quien llegó a este torneo viviendo el mejor momento de su carrera al ubicarse en el puesto 80° del ranking mundial, no logró superar la primera ronda ni en la modalidad de singles ni en dobles. Sin embargo, más allá de los marcadores, la mexicana quiso destacar el esfuerzo interno y la gratitud hacia quienes la siguen a la distancia, especialmente aquellos que desafiaron la diferencia horaria para verla jugar.

UNA BATALLA CONTRA LA HEGEMONÍA CHECA

El camino en el cuadro individual se vio truncado por una vieja conocida. Renata Zarazúa se enfrentó a la checa Marie Bouzkova, una rival que históricamente ha sido un muro difícil de derribar para la mexicana. A pesar de haber conseguido su acceso directo al cuadro principal —un mérito enorme que evitó el desgaste de la qualy—, el partido se inclinó a favor de la europea con parciales de 6-2 y 7-5.

Fue la novena participación consecutiva de Zarazúa en un torneo Major, consolidando su constancia en la élite. No obstante, la propia jugadora reconoció en su mensaje que las cosas no salieron como esperaba: "Me voy un poco triste por no haber podido jugar mi mejor tenis, a veces pasan cosas que no puedes controlar", se lee en la imagen compartida, donde se le ve ejecutando un revés en la pista dura australiana.

Renata Zarazúa y su mensaje en redes sociales. Foto de IG: @renazarazua

Con su publicación, la mexicana sugiere que factores externos o físicos pudieron haber influido en su rendimiento, aunque enfatizó su espíritu de lucha: "Estoy contenta porque intenté, luché y competí con lo que tenía".

EL ADIÓS EN DOBLES Y LA GRATITUD A LA AFICIÓN

La esperanza de Renata Zarazúa de mantenerse con vida en el primer Grand Slam del año se trasladó a los dobles femeninos. Haciendo dupla con la croata Antonia Ruzic, la mexicana buscó revancha deportiva. Sin embargo, el sorteo las emparejó contra una dupla experimentada y complicada: las chinas Xu Yifan y Yang Zhaoxuan. Pese a los esfuerzos de la pareja mexico-croata, cayeron eliminadas con un marcador de 6-4 y 6-2, sellando así la salida definitiva de Zarazúa del certamen.

Renata Zarazúa jugando en Australia. REUTERS

A pesar de los resultados adversos, Renata cerró su comunicado con una nota positiva, reafirmando su pasión por el tenis y la conexión con sus seguidores: "Gracias a la gente que se desveló para verme... Estas emociones me recuerdan porqué sigo amando este deporte". Ahora, la tenista deberá dar vuelta a la página y enfocarse en el resto de la temporada 2026 para seguir escalando posiciones en la WTA.