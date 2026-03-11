Clásico Mundial de Beisbol: Italia vs México - EN VIVO
Sigue EN VIVO el juego entre Italia y México en el Clásico Mundial de Beisbol a través de nuestro Minuto a Minuto
Clásico Mundial de Beisbol: Italia vs México
1ra Entrada (baja)Jarren Durán al bat por México
Enfrenta a Nola, que es el abridor de Italia
1ra Entrada (alta)¡¡Javier Assad consigue el tercer out!!
Ahora le recetó el ponche a Jakob Marsee para retirar a tres italianos en fila
1ra Entrada (alta)¡Otro ponche para Javier Assad!
Jon Berti se va con tres strikes y una bola
1ra Entrada (alta)¡Play Ball! Lanza Javier Assad
El mexicano rápidamente consigue los tres strikes y poncha a Antonacci
1ra Entrada (alta)Javier Assad es el abridor de México
Sam Antonacci va en el primer turno al bat
17:00 HrsEl Daikin Park está listo para el juego entre Italia y México
16:40 HrsLa novena de Italia
16:40 HrsAsí se presenta México ante Italia
16:05 Hrs¡Bienvenidos al Minuto a Minuto del juego entre Italia y México!
La novena mexicana se juega su pase a la siguiente ronda y para lograrlo necesita vencer a los italianos que se mantienen invictos