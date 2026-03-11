Última Hora Impreso de hoy

Clásico Mundial de Beisbol: Italia vs México - EN VIVO

Sigue EN VIVO el juego entre Italia y México en el Clásico Mundial de Beisbol a través de nuestro Minuto a Minuto

Por: Enrique López

Italia vs México en el Clásico Mundial de BeisbolFoto: Redes Sociales
Italia
00
México
Clásico Mundial de Beisbol: Italia vs México
1ra Entrada (baja)Jarren Durán al bat por México

Enfrenta a Nola, que es el abridor de Italia

1ra Entrada (alta)¡¡Javier Assad consigue el tercer out!!

Ahora le recetó el ponche a Jakob Marsee para retirar a tres italianos en fila

1ra Entrada (alta)¡Otro ponche para Javier Assad!

Jon Berti se va con tres strikes y una bola

1ra Entrada (alta)¡Play Ball! Lanza Javier Assad

El mexicano rápidamente consigue los tres strikes y poncha a Antonacci

1ra Entrada (alta)Javier Assad es el abridor de México

Sam Antonacci va en el primer turno al bat

17:00 HrsEl Daikin Park está listo para el juego entre Italia y México
El Daikin Park será el escenario del juego entre Italia y México.REUTERS
16:40 HrsLa novena de Italia
Novena de ItaliaFoto: Redes Sociales
16:40 HrsAsí se presenta México ante Italia
16:05 Hrs¡Bienvenidos al Minuto a Minuto del juego entre Italia y México!

La novena mexicana se juega su pase a la siguiente ronda y para lograrlo necesita vencer a los italianos que se mantienen invictos

