"Juntos contra todo y contra todos": Chivas se llena de confianza ante presunto boicot

Chivas no agachó la cabeza. El Rebaño alzó la voz ante el presunto boicot al que -ciertos analistas y aficionados- señalan debido a la televisora que transmite sus partidos como local. El conjunto Rojiblanco anunció su convocatoria iniciando con la siguiente frase: “Juntos contra todo y contra todos".

Este sábado 16 de mayo, Chivas disputará su boleto a la Final del Clausura 2026 ante Cruz Azul desde la cancha del Estadio Jalisco y, aunque el empate les beneficia para acceder a la contienda por el título, la polémica arbitral en el compromiso de ida desató un sinfín de rumores que se alimentaron con el paso de las horas.

Santiago Sandoval sumó 3 goles en Liguilla del Clausura 2026 de Liga MX Mexsport

Chivas fue el gran protagonista de la Fase Regular al ser el líder general en gran parte del torneo, sitio que perdió en la última Jornada para cederlo a Pumas.

Ya en la Liguilla del Clausura 2026, remontó en la eliminatoria de Cuartos de Final ante Tigres y -por posición en la tabla- accedió a la antesala de una Final que sueñan con disputar en la cancha del Estadio Jalisco.

Justamente a horas de medirse ante La Máquina, su rival en semifinales, Chivas anunció la lista de convocados que buscarán el pase a la contienda por el título frente al ganador entre Pumas y Pachuca, sin embargo, la molestia desde el seno Rojiblanco lució de manera cauta pero contundente:

“Juntos contra todo y contra todos. Chivas y su afición tienen por delante una de las noches más importantes del semestre”.

En la convocatoria resalta la presencia de Daniel Aguirre, quien se había perdido los últimos partidos del 12 veces campeón del futbol mexicano por lesión y que regresa en un momento cumbre de la temporada y del proyecto de Gabriel Milito, quien -sin importar el resultado- sigue ganando adeptos desde su llevada a la Perla Tapatía.

BFG