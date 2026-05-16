VÍDEO: Nunca es tarde; Shaquille O'Neal recibe su diploma universitario

Shaquille O'Neal demostró que nunca es tarde para cerrar una meta pendiente. La leyenda de los Los Angeles Lakers recibió oficialmente su diploma universitario durante la ceremonia de graduación de LSU, más de 30 años después de abandonar la universidad para iniciar su histórica carrera en la NBA.

El exjugador obtuvo un grado en Artes Liberales por parte de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Estatal de Luisiana, en un momento que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Shaq apareció sonriente durante la ceremonia y recibió una fuerte ovación mientras caminaba para recoger el diploma que había quedado pendiente desde principios de los años 90.

Antes de convertirse en una de las figuras más dominantes en la historia de la NBA, O’Neal brilló precisamente con LSU, donde dejó números que todavía lo mantienen entre los mejores jugadores en la historia de la universidad.

Actualmente ocupa el quinto lugar histórico en puntos con 1,941 y el segundo sitio en rebotes con 1,217. Además, en 1991 fue nombrado Jugador del Año de la AP antes de declararse elegible para el Draft de la NBA.

O’Neal dejó LSU tras tres temporadas colegiales y terminó siendo seleccionado con el primer pick global del Draft de 1992 por el Orlando Magic.

La ceremonia incluso incluyó un momento relajado relacionado con Charles Barkley, compañero de Shaq en el programa Inside the NBA de TNT.

Durante la presentación de O’Neal, fue anunciado como:

“Shaquille ‘I Hate Charles Barkley’ O’Neal”.

La frase provocó risas entre los asistentes y del propio Shaq, haciendo referencia a la eterna dinámica de bromas que ambos mantienen desde hace años en televisión.

Ahora, décadas después de abandonar la universidad para perseguir el sueño de la NBA, Shaquille O'Neal finalmente regresó para completar una etapa que había quedado inconclusa en una carrera llena de campeonatos, reconocimientos y momentos históricos.