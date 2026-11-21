Los Minnesota Vikings escribirán una nueva página en la historia internacional de la NFL cuando visiten a los San Francisco 49ers el 22 de noviembre en el Estadio Banorte. Será la primera aparición de la franquicia en territorio mexicano y la convertirá en el decimosexto equipo en disputar un partido de la liga en el país.

La llegada de Minnesota representa otro capítulo en una relación que comenzó en 1978, cuando los New Orleans Saints derrotaron 14-7 a los Philadelphia Eagles en el Estadio Ciudad de los Deportes. Desde entonces, México ha recibido 12 encuentros, siete de exhibición o pretemporada y cinco de campaña regular, antes del compromiso de este año.

Raiders, Patriots, Chiefs, Cowboys Cardinals y 49ers tuvieron más de una aparición. El antecedente más importante llegó en 2005, cuando Cardinals y 49ers protagonizaron el primer partido de temporada regular de la NFL fuera de Estados Unidos, ante 103 mil 467 espectadores en el entonces Estadio Azteca.

Los Vikings ya conocen seis países fuera de Estados Unidos

La visita a México también ampliará el recorrido internacional de Minnesota, una de las franquicias con mayor experiencia en partidos disputados fuera de territorio estadounidense.

Los Vikings acumulan cuatro encuentros internacionales de exhibición y seis de temporada regular antes de su visita a la capital mexicana. Su historial incluye Londres, en Inglaterra; Gotemburgo, en Suecia; Berlín, en Alemania, y Tokio, en Japón, durante sus compromisos de pretemporada.

En temporada regular también han jugado en Inglaterra e Irlanda. Su primera experiencia fue en Londres, en 2013, cuando derrotaron 34-27 a Pittsburgh Steelers en Wembley. Posteriormente vencieron a Cleveland Browns en 2017, New Orleans Saints en 2022 y New York Jets en 2024.

En 2025 protagonizaron una gira histórica: enfrentaron a Pittsburgh en Dublín y posteriormente a Cleveland en Londres, convirtiéndose en el primer equipo en disputar partidos internacionales consecutivos en dos países diferentes.

Ahora, México se convertirá en su sexto destino internacional y el Estadio Banorte en el escenario de su undécimo partido fuera de Estados Unidos. Los Vikings llegarán con una marca de 5-1 en temporada regular y 4-0 en exhibición en sus anteriores compromisos internacionales.

Su primera visita al país tendrá como rival a unos 49ers que ya conocen perfectamente el escenario. Una nueva franquicia se incorporará a la historia de la NFL en México.

Los 16 equipos de la NFL que han jugado en México

La lista reúne franquicias de distintas generaciones y algunas de las organizaciones más reconocidas de la liga:

New Orleans Saints y Philadelphia Eagles (1978).

Houston Oilers y Dallas Cowboys (1994).

Kansas City Chiefs (1996).

Miami Dolphins y Denver Broncos (1997).

New England Patriots (1998).

Indianapolis Colts y Pittsburgh Steelers (2000).

Oakland Raiders (2001).

Arizona Cardinals y San Francisco 49ers (2005).

Houston Texans (2016).

Los Angeles Chargers (2019).

Minnesota Vikings (2026).