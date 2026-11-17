México se convirtió en el último de los invitados al Final Four de Concacaf, donde se medirá ante Estados Unidos en las Semifinales; Israel Reyes no desaprovechó la oportunidad y le mandó un mensajito a Estados Unidos, que intentará derrocar al Tri.

El Tri impuso condiciones luego de vencer 1-0 (3-3 en el global) a Jamaica y conseguir su boleto a la siguiente etapa de la Nations League de Concacaf debido al gol de visitante, ventaja que obtuvo tras los dos tantos cardiacos conseguidos en Kingston ante los caribeños.

Una vez con el boleto en la mano, Israel Reyes destacó la sensación que dejó un compromiso en el que se sufrieron 7 cambios respecto a la alineación titular presentada por Rafa Márquez en el compromiso de ida, revolucionando al combinado Tricolor y dando un golpe en la mesa:

“Una noche bastante buena, como grupo, muy placentera como nos sentíamos o queríamos sentirnos después de varios momentos en donde no nos salieron las cosas como esperábamos”.

México derrotó a Jamaica y eliminó a los 'Reggae Boyz' por gol de visitante. Mexsport

México Vs Estados Unidos en Final Four

Con global de 8-0 frente a Haití, Estados Unidos fue el conjunto que obtuvo su sitio en el Final Four de manera más contundente, sin embargo, Israel Reyes no titubeó y aseguró que ya se saborea una nueva edición del Clásico de Concacaf, mismo que trae malos recuerdos para Rafa Márquez y compañía, ya que en el inicio de su era como estratega, los de las Barras y las Estrellas ya golearon 3-0 al Tri:

“Con ganas de ya enfrentarlos, es como cualquier clásico que tengo en mi país. Ganarlo sí o sí, no hay de otra y quiero levantar otra copa con mi selección”.

México, Estados Unidos, Canadá, Panamá y Arabia Saudita son los primeros 5 conjuntos clasificados a la Copa Oro 2027 que se disputará el siguiente verano en la unión americana, restando 11 boletos disponibles que serán repartidos en la siguiente ventana de Fecha FIFA (marzo 2027).

BFG