La cuenta regresiva para el regreso de la NFL a México entra en su recta final. A 24 horas de vivir el ambiente que rodea uno de los acontecimientos deportivos más esperados del año, con el encuentro entre los Minnesota Vikings y los San Francisco 49ers, la liga preparó distintas experiencias para acercar el futbol americano a sus seguidores.

Como parte de las actividades previas al NFL Mexico City Game 2026, este sábado 21 de noviembre se realizaron dos eventos en las inmediaciones de Ciudad Universitaria, en la UNAM: el festival NFL PLAY 60 y el campeonato continental Americas NFL Flag Championship 15U femenil.

El primero estará diseñado para que los asistentes se involucren directamente con el deporte a través de ocho estaciones temáticas, inspiradas en diferentes franquicias de la liga. Cada espacio contó con dinámicas para poner a prueba las capacidades físicas de los participantes, desde ejercicios de coordinación y reflejos hasta lanzamientos de pases en espiral, circuitos con obstáculos y desafíos de agilidad.

El terreno de juego del Estadio Banorte luce el césped híbrido y las marcas reglamentarias de la NFL para el duelo entre Vikings y 49ers. Arte basado en fotografía de Alejandro Zuñiga

La experiencia también tuvo un componente de convivencia, pues estuvieron presentes algunos embajadores del NFL PLAY 60 Tour México. Además de algunas mascotas oficiales de los equipos, quienes compartieron momentos con los aficionados y posaron para las fotografías.

El Deportivo Alfredo Harp Helú también recibió la actividad internacional con el Americas NFL Flag Championship 15U femenil, certamen en el que México buscará hacerse notar ante las selecciones de Canadá, Puerto Rico, Panamá y Brasil.

El representativo nacional tendrá así una oportunidad para medir su nivel frente a rivales del continente, en una disciplina que continúa ganando terreno y participación entre las nuevas generaciones rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.