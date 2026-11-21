El regreso de Brock Purdy a México tendrá un significado especial. Cuatro años después de pisar el césped del entonces Estadio Azteca como un novato desconocido, el quarterback de los San Francisco 49ers volverá al país convertido en una de las grandes figuras de la NFL y legítimo contendiente al premio al Jugador Más Valioso (MVP).

La transformación resulta extraordinaria. En el Draft de 2022, Purdy fue seleccionado con el último turno, el número 262 de la séptima ronda, lo que le valió el tradicional apodo de Mr. Irrelevant. Nadie podía anticipar entonces que aquel joven procedente de Iowa State terminaría convirtiéndose en el quarterback franquicia de una de las organizaciones más importantes del futbol americano profesional.

Su primera visita a México ocurrió el 21 de noviembre de 2022, cuando San Francisco derrotó 38-10 a los Arizona Cardinals. En aquella noche, Purdy todavía era el suplente de Jimmy Garoppolo y tuvo una participación discreta: ingresó en el último cuarto y registró tres acarreos para tres yardas, sin intentos de pase. Fue el tercer partido en el que vio minutos residuales en lo que apenas comenzaba una trayectoria que cambiaría radicalmente en las semanas siguientes cuando se hizo de la titularidad esa misma campaña.

La oportunidad llegó después de las lesiones de Garoppolo y Trey Lance. Purdy aprovechó la circunstancia, condujo a los 49ers hasta el Juego de Campeonato de la NFC y terminó consolidándose como el hombre encargado de dirigir la ofensiva de Kyle Shanahan.

Purdy encabeza a los jugadores de 49ers que repiten en México

Su regreso también representa un reencuentro con varios compañeros que compartieron aquella noche en el Coloso de Santa Úrsula. Son 12 los jugadores de los 49ers que participaron en el triunfo de 2022 y permanecen en la estructura del equipo: Christian McCaffrey, Deebo Samuel, George Kittle, Kyle Juszczyk, Jake Brendel, Trent Williams, Colton McKivitz, Nick Bosa, Fred Warner, Dre Greenlaw y Deommodore Lenoir, además del propio Purdy.

Kittle tendrá recuerdos especialmente agradables: atrapó cuatro pases para 84 yardas y dos touchdowns. McCaffrey también fue protagonista con 106 yardas desde la línea de golpeo, mientras que Samuel consiguió una anotación terrestre de 39 yardas.

Ahora, Purdy regresa como titular y líder de una franquicia que presenta marca de 8-1 y figura entre las mejores de la NFL. En sus primeros nueve partidos de 2026 acumula 2,369 yardas por pase, 20 touchdowns y cinco intercepciones, números que lo colocan en la conversación por el MVP.

El próximo 22 de noviembre, frente a Minnesota Vikings (7-2), volverá a pisar el escenario donde hace cuatro años apenas comenzaba a escribir su historia. Ya no será el último elegido del Draft que buscaba una oportunidad: será la principal esperanza de San Francisco para conquistar otra victoria en México.