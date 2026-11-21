Lo que prometía ser una noche de celebración terminó en un escenario de máxima preocupación para el Paris Saint-Germain. Durante la visita del conjunto parisino al Niza, el atacante francés Désiré Doué pasó de la euforia del gol a la angustia absoluta tras sufrir una aparente lesión grave en la rodilla derecha, obligándolo a abandonar el terreno de juego en camilla y desconsolado.

Doué, quien saltó al campo como titular, había sido protagonista en el marcador al minuto 32, cuando firmó el segundo tanto del PSG para darle momentáneamente la ventaja a su equipo. Sin embargo, la anotación quedó completamente en segundo plano apenas unos minutos después.

Desiré Doué sufre lesión en el Niza vs PSG REUTERS

El momento de la lesión

En los instantes finales de la primera mitad, en una acción dividida en el mediocampo, el delantero estiró al máximo su pierna derecha con la intención de puntear el balón. Al momento de apoyar el pie sobre el césped, y sin que existiera contacto alguno con un futbolista rival, la rodilla de Doué sufrió una violenta hiperextensión hacia atrás.

La gravedad de la jugada quedó reflejada de inmediato en la reacción del jugador: antes siquiera de caer al césped, sus gritos de dolor ya se escuchaban en el estadio. Ya tendido sobre el terreno de juego, llevándose las manos a la rodilla y con el rostro desencajado por el sufrimiento, el francés evidenció que el problema físico era de consideración.

Las asistencias médicas del PSG ingresaron de urgencia para inmovilizar la zona y retirarlo en camilla. La imagen de Doué abandonando la cancha inconsolable y entre lágrimas reflejó el temor del propio futbolista ante la posibilidad de enfrentar una larga baja.

Temor en París por un nuevo caso de ligamento cruzado

Aunque el club aún no emite un parte médico oficial y será necesario esperar a los estudios correspondientes para determinar el alcance exacto de la lesión, la mecánica del movimiento y la reacción inmediata del jugador han encendido todas las alarmas. En el entorno parisino se especula con una posible afectación en los ligamentos que podría poner punto final a su temporada.

La preocupación en el banquillo y la directiva del PSG es aún mayor debido a un antecedente muy reciente: hace apenas unas semanas, Khvicha Kvaratskhelia sufrió una acción sumamente similar que terminó confirmándose como una rotura de ligamento cruzado. Ahora, el club francés aguarda con incertidumbre los resultados médicos, cruzando los dedos para no perder a otra de sus máximas figuras por el resto de la campaña.