Los San Francisco 49ers tienen una relación especial con México y volverán a demostrarlo el 22 de noviembre, cuando enfrenten a Minnesota Vikings en el Estadio Banorte. Será la tercera visita de la franquicia a territorio nacional, después de sus participaciones en 2005 y 2022, y una nueva oportunidad para reencontrarse con una de las aficiones internacionales más apasionadas de la NFL.

La historia de San Francisco en México comenzó el 2 de octubre de 2005, cuando enfrentó a Arizona Cardinals en el entonces Estadio Azteca. Aunque perdió 31-14, aquel encuentro quedó grabado en los registros de la liga por convertirse en el primer partido de temporada regular disputado fuera de Estados Unidos, con una asistencia de 103 mil 467 espectadores.

La revancha llegó el 21 de noviembre de 2022. En aquella ocasión, los 49ers se impusieron 38-10 a Arizona, en una noche protagonizada por George Kittle, autor de dos touchdowns. Cuatro años después, la franquicia regresará como uno de los equipos más reconocidos por el público mexicano.

Los 49ers, entre las franquicias con más visitas a México

Con su presentación de 2026, San Francisco alcanzará tres partidos disputados en México, una cifra que lo coloca entre las franquicias con mayor presencia en el país. Los Dallas Cowboys encabezan el registro con cuatro apariciones, mientras que los Oakland Raiders también acumularon tres.

Pero el vínculo de los 49ers con los encuentros internacionales no se limita a México. Esta temporada, la organización protagonizó una campaña histórica al disputar dos partidos fuera de Estados Unidos en países diferentes.

Australia y México: una temporada histórica para 49ers

El primer compromiso internacional llegó el 10 de septiembre, cuando los 49ers enfrentaron a Los Angeles Rams en el Melbourne Cricket Ground de Australia, durante la Semana 1. Fue el primer partido de temporada regular de la NFL celebrado en Melbourne.

Ahora, diez semanas después, San Francisco completará su doble recorrido internacional con su presentación en la Ciudad de México.

Los 49ers se convirtieron en el primer equipo de la NFL en disputar dos partidos internacionales en semanas no consecutivas y en el segundo en jugar en dos países diferentes durante una misma temporada, después de Minnesota Vikings en 2025.

Así, el regreso al Estadio Banorte tendrá un significado adicional: San Francisco no solamente volverá a uno de sus escenarios internacionales favoritos, sino que protagonizará una de las temporadas más importantes en la expansión global de la NFL.

Datos que fortalecen la historia

3 visitas de 49ers a México (2005, 2022 y 2026)

4 visitas de Cowboys: Líderes históricos en México

2 países visitados por 49ers en 2026 Australia y México

11 semanas entre partidos Melbourne y Ciudad de México