Los Cuartos de Final de la Nations League de la CONCACAF clasificaron a los cuatro países que disputarán el Final Four de la confederación, en la que participarán México, Estados Unidos, Canadá y Panamá.

Gracias a la aplastante derrota 8-0 que consiguió ante la selección de Haití, la selección de Estados Unidos consiguió su boleto donde se medirá a la Selección de México, que también avanzó luego de haber empatado 3-3 ante Jamaica, gracias a los dos goles de visitante que consiguió en Kingston.

La otra llave está complementada por Canadá, que se impuso 7-3 a Guatemala, por lo que se medirá a la selección de Panamá que superó a Curazao 2-0.

Las Semifinales del Final Four entre México y Estados Unidos, así como Panamá contra Canadá se disputarán el jueves 25 de marzo en el SoFi Stadium de Inglewood, California.

Los encuentros por el tercer lugar y la Gran Final serían el domingo 28 de marzo.

Las cuatro selecciones aseguraron su lugar automático en la fase de grupos de la próxima Copa Oro, que estrenará un formato de dos grupos de ocho selecciones, evitando tener que jugar la ronda preliminar de marzo de 2027.