Real Madrid tendría acuerdo para fichar a Rodri; Barcelona y PSG también lo buscan

El Real Madrid ha iniciado bajo la batuta de José Mourinho una profunda renovación del equipo. El técnico portugués ha impulsado varios fichajes para reforzar la plantilla y devolver al club a la senda del dominio en España y Europa.

Ahora, el club blanco podría sumar a su proyecto al campeón del mundo y reciente Balón de Oro de la selección española: Rodri Hernández, el mediocentro del Manchester City que brilló como capitán y mejor jugador del Mundial 2026.

Rodri se pone en selecto grupo de jugadores históricos REUTERS

¿Rodri jugará en el Real Madrid? Así van las negociaciones

Según el informe de David Ornstein y Mario Cortegana en The Athletic, el Real Madrid está trabajando en un acuerdo para fichar a Rodri.

De acuerdo con la información publicada, el español ha aceptado los términos del club blanco y ahora solamente faltan las negociaciones entre el City y el Madrid.

El equipo de Mou estaría pagando una cifra alrededor de 80 millones de euros y le propondría un contrato de 4 años, con posibilidad de uno más.

La postura del Madrid cambió tras el Mundial. Durante meses las fuentes del club habían insistido en que Rodri no entraba en sus planes, pero su rendimiento como capitán de España y el papel decisivo que desempeñó en la conquista del título han modificado el criterio de la directiva.

Rodri, de 30 años, entra en el último año de contrato con el City (hasta 2027). El club inglés mantiene el diálogo con el jugador y confía en retenerlo, con o sin renovación, para la temporada de Enzo Maresca.

Sin embargo, el mediocentro ha expresado en el pasado su deseo de volver a España y, concretamente, de jugar en el Real Madrid, algo que ahora parece más cerca que nunca.

Barcelona y PSG también se interesan por Rodri

El Barcelona y el París Saint-Germain también han realizado sondeos en el entorno del jugador para explorar una posible incorporación.

En el caso del PSG, incluso se ha informado de contactos con el Manchester City para conocer las condiciones de un eventual traspaso, mientras que el Barça ha mostrado interés reciente tras el éxito mundialista de Rodri.

Rodri será operado de la espalda tras conquistar el Mundial 2026 con España y ser elegido el mejor jugador del torneo. Mexsport

La batalla por el campeón del mundo y Balón de Oro español sigue abierta, pero de momento todo indica que el Madrid es el gran favorito para hacerse con uno de los mediocentros más codiciados del futbol europeo.